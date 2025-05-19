國民黨智庫發布民調 朱立倫：賴總統上任1年不及格

國政基金會舉辦「賴清德就職一週年 執政滿意度民意調查記者會」。（記者林欣漢攝）

2025/05/19 12:56

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德明（20）日就職滿週年，國民黨智庫國政基金會今天舉辦記者會公布民調，指受訪者對兩岸關係、司法公正表現、未來經濟發展信心，不滿意度都超過5成，對賴總統上任滿一年的整體表現平均51.2分、行政院長卓榮泰51.4分。國民黨主席、國政基金會董事長朱立倫說，賴總統要看清事實，不要躲在只有民進黨黨員、支持者接受的民調，「那個是誰都不會相信的」。

朱立倫表示，這一年是「國家大不幸的一年、人民大不安的一年」，整個國家陷入動亂，兩岸兵凶戰危，國內更是充滿惡鬥，司法成為執政黨的「鷹犬、東廠」，到處抓在野黨、大搜索、大扣押，讓人民陷入綠色恐怖中，大家很清楚兩岸關係會變成這樣，是因為賴清德這位少數總統是出了名的「台獨萬歲者」，「反中、抗中、去中」成為他的中心思想，每一天都在進行台獨理念的實踐。

請繼續往下閱讀...

朱立倫指出，賴總統日前接受訪問，提出「大公司小公司」併購條件論，原來從今以後兩岸關係不可以再講「統一」，只能講「併購」，原來講敵意併購不違法，講武統就要驅逐出境，講合意併購不會被抹紅，講統一就會，賴清德在等條件談好以後，就要把台灣的主權賣掉，這是賴清德最新的說法。

朱立倫批評，賴清德的字典裡只有「鬥」，朝野要坐下來對談或舉辦國是會議，很訝異賴總統說這段時間為了朝野對談做努力，不得其門而入，「這一年來我們講了多少次，我們等他的電話多久，等他各種方式讓朝野坐下來談，等到的只有『鬥』，只有關起門來，只有大罷免，要消滅在野黨，哪有任何溝通的機會」。

朱立倫說，既然賴總統已經講了，現在開始計時等待，看賴總統何時要召見在野黨主席，要朝野對談或國是會議，各種形式都好，只要能夠解決問題，能夠為台灣好，一定全力以赴，不要空口說白話、睜眼說瞎話。

朱立倫進一步表示，賴總統對內搞罷免、內鬥，對外完全無能，只有跪、舔、送，關稅貿易戰還沒開始就把台積電送過去，美國AI顧問在中東會議中表示，願意考慮同意台積電到阿拉伯聯合大公國設廠，原來賴總統已經把所有台積電的決定權交給美國了，已經變成美積電，行政院秘書長說要讓美國優先，台灣人選的是自己的總統，是台灣優先、是台灣偉大，是台灣隊，結果我們的總統唯一的一招是跪、舔、送。

朱立倫指出，多次的民調顯示，賴總統早就死亡交叉、不及格被當，這次的民調，賴總統要看清事實，願不願意謙卑的反省、願不願意坐下來朝野溝通、共商國是，願不願意兩岸和解、和平，而不是只想到併購、條件論，對美該堅定的，要以台灣優先、要讓台灣偉大。

針對賴內閣內政表現，國政基金會執行長、立委柯志恩公布數據，打擊詐騙部分，28.5％滿意，44.8％不滿意；司法公正表現則有53.8％不滿意，僅21.6%認為有改善；至於清廉表現，34.3%認為惡化，27.7％認為有改善。

經濟表現部分，44.5%不滿意，18.8％認為有改善；對於未來經濟發展，54.4%沒信心，36.8％ 有信心；因應關稅戰信心部分，54.4％沒信心，33％有信心。台美關係部分，37.2％不滿意，32.2％滿意；兩岸關係部分，53.8%不滿意，僅9.2%認為有改善；對於兩岸軍事衝突擔心程度，50.3％表示擔心，45.1％不擔心。

如果大罷免失敗，41.1％認為賴清德應辭去民進黨主席，39.4％認為不應辭，23％沒意見；針對行政院長表現部分，41.7％認為應該換人，35.2％認為不應該換人；49.4％認為內閣應該改組，29.2％認為不該改組。對賴總統上任滿一年的整體表現平均51.2分，卓榮泰的整體表現平均51.4分。

國政基金會表示，民調對象為設籍在全國年滿20歲民眾，電訪時間為5月13日至5月15日，訪問時段為每日晚上6時到9時30分，有效樣本數1069份，在95％信心水準下抽樣誤差為±3％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法