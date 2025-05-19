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    新北世壯運晚宴餐食澱粉類太多？侯友宜：大家吃地方美食非常開心

    市長侯友宜今天視察土城區人行道工程，他受訪指出，世壯運晚宴的地方美食大家吃得非常開心。（記者陳奕劭攝）

    市長侯友宜今天視察土城區人行道工程，他受訪指出，世壯運晚宴的地方美食大家吃得非常開心。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/19 13:15

    〔記者陳奕劭／新北報導〕雙北世界壯年運動會已於5月17日登場，開啟為期2週的體育盛事。新北市政府昨天（18日）舉行「選手歡迎晚會」迎接2500名運動選手與國際貴賓。但市議員張嘉玲指出，新北招待選手吃石門肉粽、淡水魚酥、金牛角等澱粉類，塑膠椅子放盤子，招待選手方式與台北市半斤八兩。市長侯友宜回應，地方美食每一個人開心享用，昨天表演節目讓所有選手一起共舞，場面非常感動。

    市議員張嘉玲在臉書發文說，世壯運新北市晚會餐食有粽子、台式馬卡龍、魚酥、金牛角、雞蛋糕、冷泡茶。塑膠椅子放盤子，沒人協助清理，現場仍舊是席地而坐，只是場景換了個戶外廣場。她感嘆，招待貴賓與選手的方式比台北半斤八兩，這真的是世界級的國際運動賽事活動嗎？

    侯友宜視察人行道工程表示，昨天餐食大家都吃得非常開心，多個胖卡車出動多元的美食，尤其端午節快到了，石門的肉粽贏得很多讚譽，所以地方美食每一個人都很開心享用。當然最重要的晚宴有很多表演節目，像最在地的電音三太子開始表演的時候，所有的選手們很開心跟他一起起舞，然後分享地方文化的喜悅。

    侯友宜說，所以昨天場面非常令人感動，大家完全融入在地方，不但有電音三太子，也有優人神鼓的鼓藝與九天民俗技藝的表演，昨天的氣氛非常的好，非常謝謝選手們，給予這麼熱情的捧場。

    談到新北世壯運晚宴，侯友宜指出，不但晚宴大家吃地方美食非常開心，選手與三太子共舞的畫面也讓他相當感動。（記者陳奕劭攝）

    談到新北世壯運晚宴，侯友宜指出，不但晚宴大家吃地方美食非常開心，選手與三太子共舞的畫面也讓他相當感動。（記者陳奕劭攝）

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