「福州馬祖產業合作園區」納RCEP發證！ 學者：台資「中資化」管理

中共發布打造「福馬同城生活圈」第二批政策，宣布將「福州馬祖產業合作園區」出口產品納入RCEP發證。（圖擷取自海交會官網）

2025/05/19 12:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕520前夕，中國國台辦主辦的「海峽兩岸經貿交易會」18日在福州開幕，中共發布打造「福馬同城生活圈」第二批政策，宣布將「福州馬祖產業合作園區」出口產品納入RCEP發證；學者示警，這是拉攏台資企業赴閩投資，將台資「中資化」管理。

「福馬同城生活圈」第二批10項政策，分別為：一、對在「福州馬祖產業合作園區」加工再出口東南亞的產品，給予更便利化的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）原產地證書發證政策；二、支持符合條件的馬祖地區及在福州登記註冊的台資企業申報中國政府質量獎。

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三、為台資企業開拓市場提供供銷市集、展示展銷等平台支持；四、2025至2029年期間，對已入駐和有意願入駐「福州馬祖產業合作園區」的台資企業，每家可免租金承租市國資系統企業權屬國有房產等。

警察大學國境警察學系助理教授王智盛受訪表示，中共希望吸引台商前往園區設廠，再出口到RCEP的東協10國可享免關稅，這種「兩岸共同市場」概念是馬英九時代就在推的，現在中國已開始落實，想方設法要把台商拉過去。

王智盛指出，許多台商因美中貿易戰關係，在中國出口受到很大阻礙，中國就把RCEP再包裝一下，也讓中國台商認為繼續在福建投資，可以零關稅賣到東南亞國家。這種措施是把台資視為「中資」，出口到東南亞等於是台資「中資化」，當內資和外資融合後，未來台商在中國的定位可能完全不一樣。

另外，中國商務部18日也公告對原產於台灣及美歐日的進口共聚甲醛（POM）反傾銷調查的最終裁定，將自19日課徵反傾銷稅。其中，其中台灣寶理稅率3.8%、台塑稅率4%，其他台灣公司稅率則為32.6%。

經濟部表示，今年前4月台灣出口至中國的POM金額約2013萬美元（約新台幣6.07億元），已年減25.5%，未來將持續協助石化業者分散市場，採取異業結盟，邀請海外買主來台採購洽談、加強數位行銷等作法，協助業者爭取海外商機。

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