中國偷渡客桃園海灘插五星旗？海巡署提出2疑點

中國網友「山東凱哥」在抖音PO出自己偷渡到桃園，還在海灘插上中共五星紅旗的2段影片，還稱「完成任務」已自行回到中國，貼文掀起兩岸網友熱議。（取自李老師不是你老師X平台）

2025/05/19 12:32

〔記者陸運鋒／台北報導〕中國網友「山東凱哥」昨於抖音PO出影片，宣稱駕駛橡皮艇偷渡到桃園市觀音海灘插上中共五星紅旗，「完成任務」後又自行駕橡皮艇返回中國。對此，海巡署證實影片並非變造，但是否在地擺拍或是坐橡皮艇台仍需檢方進一步調查，由於以往類似的偷渡案都會被曬傷，況且此岸所用油料相當勉強，因此不排除是認知作戰。

一名自稱是「山東凱哥」的中國男子昨在抖音上傳2段影片，宣稱他於5月15日自己獨自渡海到台灣，自稱5月1日晚上夢到玉皇大帝和海神媽祖交給他一個任務，讓他去台灣送一道聖旨；第2段影片則是對方稱說到了桃園海灘，指稱「我已經踏上了祖國寶島台灣的土地，並且將中國鮮豔的五星紅旗插在了祖國深愛的這片土地上」。

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海巡署副署長謝慶欽今日召開記者會表示，這兩段影片經過連夜數位科技鑑定確認沒有變造，且確定地點在大園風力發電機岸際，但究竟是偷渡或是在地人員擺拍，已報請檢察官偵辦。

謝慶欽強調，影片中「山東凱哥」自稱是從中國福建長樂到桃園大園；但據推估直線距離95海里，單趟所耗費油料是58.5公升，來回使用油料要117公升，就必須準備30公升的油桶4桶，共120公升油料才能來回往返，若如他所說帶了4箱油桶，的確是有可能，但是非常勉強。此外，以往類似的偷渡案都會被曬傷，不排除是認知作戰。

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