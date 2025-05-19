罷免吳思瑤團隊替換備補領銜人 宣布回郵2218份達標

罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」為替換備補領銜人啟動「鮭魚回郵」計畫，團隊召集人賴苡任（左一）今（19日）與北市議會國民黨團多位議員召開記者會。（記者甘孟霖攝）

2025/05/19 12:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」為替換備補領銜人啟動「鮭魚回郵」計畫，團隊召集人賴苡任今（19日）與北市議會國民黨團多位議員召開記者會，賴苡任指出，回郵數量已達2218份，呼籲中選會儘速公布審查時程；他也提及，目前收件份數離設定目標3.5萬份，還差約1萬份，呼籲支持者踴躍連署。

罷瑤案因領銜人張克晉退出，團隊為替換備補領銜人啟動「鮭魚回郵」計畫，要蒐集半數第一階段提議人同意書才可更換，也就是2054份。

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賴苡任表示，因更換領銜人作業流程、時效、審查標準、送件人資格等無法源依據，5月12日他寄信詢問中選會，16日收到回函指出，要由領銜人、備補領銜人或是提議人，於第二階段連署期限前（6月7日），檢附經第一階段提議人總數二分之一同意書，向中選會提出，中選會會轉交北市選委會審查，並於完成由備補領銜人遞補為領銜人程序後，才能將第二階段名冊提送給台北市選委會。

賴苡任指出，根據過往慣例，假設審查同意書時程要10天，等於最晚5月27日他要送出；假設為15天則要在5月22日送出；如審查要耗時20天，5月17日就應該要寄出，但已經來不及，這等同於技術性沒收人民罷免權，呼籲中選會不要踢皮球，該扛的責任不要推給台北市選委會，審查要幾天，說清楚講明白。他也說，今下午會發函給北市選委會，詢問審查作業、時程，是否能補件等問題；也避免同意書遭沒收，會等回函確認規則後才寄出。

國民黨議員張斯綱說，執政黨不斷用威嚇方式阻撓罷免程序，但團隊還是成功了，感謝這2千多位回郵鄉親，這也在台灣民主政治貢獻重要一步，呼籲民眾踴躍站出來。

國民黨議員汪志冰說，回郵過程比登天還難，執政黨越是打壓，人民不會怕，更要出來連署，現在中選會甩鍋北市選委會，等於丟一個雷要人踩，今天國民黨先揭露中選會的劇本，讓他們不敢亂來。

國民黨議員林杏兒說，中選會規定不清不楚，還甩鍋地方選委會嫁禍台北市長蔣萬安，因為民進黨清楚，吳思瑤罷免案投票率，就是針對總統賴清德的執政滿意度調查，這投下去不得了，顯現民意的崛起。

賴苡任補充，鮭魚回郵比第二階段連署還困難，支持者都做到了，他有信心可以達標二階，他也透露目前離當初設定的3.5萬份安全門檻還差約1萬份，呼籲支持者出門連署。

針對同意書，他指出5月17日才統計募集2218份，當天選委會並沒有開，此外16日也才收到回函，在這之前如沒有明確規則，貿然送出同意書是否會石沉大海，他不敢確定。

至於吳思瑤質疑，罷團發送簡訊是否涉及個資？對此張斯綱表示，他問過超過3家簡訊發送商，都說相關內容可能涉及政治，因而不接受，所以不知道吳思瑤所謂的簡訊是誰傳的；此外，先前罷藍委團隊也有寄送簡訊，為何現在罷綠要買簡訊就不行，這就是綠能你不能。

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