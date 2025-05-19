台灣成亞洲第一非核家園 綠能代表籲加速推動再生能源

立委賴瑞隆（中）19日舉辦「2025核電除役 綠能接棒：2030目標刻不容緩」記者會。（記者方賓照攝）

2025/05/19 12:34

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣再生能源推動聯盟、民進黨立委賴瑞隆今邀集太陽光電、風力、地熱、海洋能、小水力等領域代表，共同舉行「2025核電除役 綠能接棒：2030目標刻不容緩」記者會，指17日台灣關閉最後一座核能機組，成為亞洲第一個非核家園，社會對於「非核是否會缺電」仍存有疑慮，依經濟部能源署最新統計，至今年3月核電僅佔3.4%，再生能源已提升至14.6%，展現綠能接棒，環境更加永續。

賴瑞隆表示，台灣反核、非核走過許多艱辛年代，本月17日最後一座核電廠除役，正式宣布台灣走入「非核家園」的時代。台灣能源轉型是基於安全、永續與國際趨勢所深思熟慮的政策，「環境基本法」立法後，我們也加快「再生能源發展條例」的草擬與訂定，如今再生能源發展持續加快腳步。

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賴瑞隆指出，2016年再生能源發電量4.8%，今年3月已增至14.6%，而去年再生能源裝置容量達35%，穩定接替能源發展和電力穩定。未來政府、產業、民間共同攜手合作，將實現2030年綠電30%的目標，邁向淨零排放永續未來。

台灣再生能源推動聯盟副理事長張雅惇說，台灣已躍升為全球第五大離岸風電國家，去年新增裝置量全球第一。離岸風電從替補變主力，產業鏈與制度逐步成熟，綠電穩定上岸。再生能源不只是未來願景，而是現在的現實與信賴選擇。

太陽光電發電系統公會副理事長黃正泓說，太陽能為全球增長最快的再生能源，2023年新增裝置達447GW，佔新增綠電3/4。分散式特性能強化能源安全，面對戰爭風險尤具韌性。2030年全球太陽能預估將突破6000GW，是最成熟且環保的綠能技術。

台灣地熱資源發展協會常務理事王守誠表示，地熱是台灣未來綠能關鍵，2030年可望商轉成本低於火力，具高度潛力與競爭力。

小水力綠能產業聯盟理事長洪正中指出，推動全球淨零與RE100（百分百再生能源）的目標刻不容緩。核電不具擴張條件，小水力在農水與自來水系統潛力尚未開發完全，應加速推動。

海洋能發展協會理事長莊閔傑說，台灣四面環海，蘊藏28GW可開發海洋能，相當於10座核四。目前已有業者啟動示範電廠計畫，但法規與審查流程繁瑣，建議簡化流程，預估2030年可望新增20MW以上。此外，波浪能還具海岸防護效果，應列為合法開發項目。

「綠能接棒，我們準備好了！」來自台灣各再生能源領域的民間團體齊聲證明，再生能源不只是替代方案，而是可行且具韌性的主力能源。他們也強調，透過政策支持與全民參與，2030綠能目標指日可待，台灣將邁向更自主、更永續的能源未來。

台灣再生能源推動聯盟、民進黨立委賴瑞隆今邀集太陽光電、風力、地熱、海洋能、小水力等領域代表，共同舉行「2025核電除役 綠能接棒：2030目標刻不容緩」記者會。（賴瑞隆國會辦公室提供）

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