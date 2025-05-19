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    首頁　>　政治

    國民黨籍里長反對罷免吳沛憶？ 朱立倫重話回應

    國民黨主席朱立倫表示，在這一次罷免跟反惡罷的行動當中，每一位民意代表都要團結一致，如果光說不練，或者是完全不照這樣的一個方向，當然沒有資格成為未來代表國民黨的民意代表。（記者林欣漢攝）

    國民黨主席朱立倫表示，在這一次罷免跟反惡罷的行動當中，每一位民意代表都要團結一致，如果光說不練，或者是完全不照這樣的一個方向，當然沒有資格成為未來代表國民黨的民意代表。（記者林欣漢攝）

    2025/05/19 12:08

    〔記者林欣漢／台北報導〕藍營推動罷免綠營立委的成效不如預期，國民黨台北市議員鍾小平日前在政論節目上抱怨，有國民黨籍的里長反對罷免台北市中正萬華區的民進黨立委吳沛憶，台北市黨部主委戴錫欽表示，明年2026地方選舉，里長表現黨部都會列提名與否、考核依據。對此，國民黨主席朱立倫今日受訪表示，在這一次罷免跟反惡罷的行動當中，每一位民意代表都要團結一致，如果光說不練，或者是完全不照這樣的一個方向，當然沒有資格成為未來代表國民黨的民意代表。

    鍾小平日前在政論節目上抱怨，有國民黨籍的里長反對罷免台北市中正萬華區的民進黨立委吳沛憶，而且「全力擁護」吳沛憶；戴錫欽日前受訪表示，明年2026地方選舉，里長表現黨部都會列提名與否、考核依據。

    朱立倫說，他已經說過，在這一次的罷免、反惡罷的行動當中，每一位民意代表都要團結一致，共同保衛台灣的民主，捍衛國民黨優秀的立委，對抗民進黨的罷免行動付出心血。如果光說不練，或是完全不照這樣的方向，當然沒有資格成為未來代表國民黨的民意代表。

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