二階連署告急！罷免團體：全台12選區還差10萬份

罷免團體、反共護台志工聯盟今日舉行「十萬火急」艱困罷免區告急救援記者會。（記者方賓照攝）

2025/05/19 11:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕連署告急十萬火急！罷免國民黨立委全國收到逾百萬份連署書，已送件選區中有12席因收件數超過法定門檻不多，急需全民動員協助補件。罷免團體今日強調，目前12選區距安全門檻還需10萬份連署書，呼籲還沒連署的民眾能夠幫忙連署。

罷免第二階段連署進入最後階段，罷免團體、反共護台志工聯盟共同召開「艱困罷免區告急救援」記者會。民進黨立委沈伯洋表示，很多人認為說是不是都已經送件完成，但其實不是，因為送件後其實要扣掉第一階段連署份數，最後很有可能一些區域需要補件。

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沈伯洋指出，今天要告訴大家有哪些區域可能會進入補件，必須趕快收更多連署書。法定門檻是100%，安全門檻大概130%，有些選區送件了，但只到102%、108%、110%，要到130%安全門檻才能確保進入第三階段，目前還需10萬份連署書。

沈伯洋強調，至少一個區域再收個5000份，加起來要10萬份左右。無論如何，因為5月是審查期間，也是罷免比較冷卻的時候，除了等待審查之外，公民團體現在就是主動出擊，把有可能補件的先趕快收齊，誠懇呼籲國人最後這幾天把連署簽下去。

「基隆絕沛」罷免團體指出，目前處於非常緊急的情況，本週四就要去基隆選委會送件，希望基隆市民能夠盡快送交連署書。在基隆各個重要交通要道都有小蜜蜂，市議員服務處仍然開放連署，如果你手邊沒有連署書，可以撥打24201030專線電話，會有專人送達連署書。

「基隆絕沛」罷免團體提及，二階連署法定期限是5月23日，5月22日將提前送件，不要重演新竹要在最後一分鐘衝進去送件的情況，希望能夠提前造冊，現在只剩最後二天，希望大家能協助基隆進入第三階段的罷免投票。

據統計，目前不足安全門檻或超過不多的罷免選區共計12個，這些選區的國民黨立委分別為新北市張智倫、林德福、羅明才，桃園市呂玉玲、邱若華，新竹縣林思銘，台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，南投縣馬文君、游顥，以及待送件的基隆市林沛祥。

罷免團體指出，桃園第六選區罷免邱若華，距離安全門檻差2500份連署書。新竹第二選區罷免林思銘，目前還差3000份。中二選區罷免顏寬恒，距安全門檻尚差5000份。台中罷免江啟臣尚需2500份，南投罷免馬文君差1800份，南投罷免游灝未達2萬5000份安全門檻，將持續收件。

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