賴總統就職周年 朱立倫轟：就是個賣台總統

國民黨主席朱立倫批評賴清德總統以公司併購比喻兩岸交流，「就是一個賣台的總統」。（記者林欣漢攝）

2025/05/19 12:10

〔記者林欣漢／台北報導〕賴清德總統接受YT頻道「敏迪選讀」專訪，以公司併購比喻兩岸交流，國民黨主席朱立倫今（19）日受訪表示：「別人講就是『抹紅』，他自己出賣台灣或者出賣主權就可以，他真的是一個賣台的總統。」

民進黨發言人吳崢昨表示，賴總統是在譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，國民黨把自己立場套在別人身上一頓亂講、有夠錯亂。對此，朱立倫回應說：「每一位朋友都可以聽聽原文，他把中國當作大公司，台灣當作小公司，所以大公司要併購小公司，應該要先提條件啊？到現在為止，他還沒有聽到條件？這是賴清德的論點，也就是他把統一改為併購，不管是善意或者是惡意的併購，都在他的字典裡面。」

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朱立倫表示，那以後「台灣就是大家不可以講統一，只能講併購，只能講別人是抹紅別人，他自己出賣台灣、出賣主權就可以，他真的是一個賣台的總統」，「對美國，把台積電等重要的企業一一賣掉，面對兩岸問題，自己就已經先用併購來面對，自己就希望中國大陸提條件」，「我覺得他就是一個真真正正的賣台總統。」

對於民進黨日前公布國政民調結果顯示，賴總統滿意度、各施政領域滿意度皆超過5成。朱立倫認為，所有的民調，不能變成「宣傳」或「自high的數據」，應該真實反映民意，民進黨民調應該是「排藍民調」或「排白民調」，是他們「自high的民調」，「否則為什麼不管那一家媒體做的，包括偏藍偏綠的媒體，都沒有這樣的結果」，「賴總統、卓院長早已經死亡交叉，不滿意度高於滿意度，今天民調的結果就是雙雙被當」，如果還不能虛心檢討、還要「自high」，還要做假的數據來欺騙他們自己的支持者，只會讓他未來的民調更差。

賴清德於專訪中表示希望跟在野黨有接觸溝通的機會，但都不得要領、沒有辦法實行。朱立倫說，過去這一年很清楚，賴總統從來沒有一通電話，從來沒有任何一個方式想要溝通，他「第六次誠摯的呼籲」，朝野應該要面對問題、解決問題，坐下來共商國事，不管透過國是會議的方式，或者是朝野對談的方式，喝杯咖啡、喝杯茶都好，就是要解決問題，「可是在賴總統的眼中，只有所謂『鬥』，只有透過大罷免，他的口中就是只要他成為多數才是民主，這是台灣民主之大不幸」。

國民黨下午將舉辦「全民叭賴！吼出來！叫賴清德下台！車隊誓師」活動，朱立倫表示，民眾現在充滿了怒氣、充滿了憤怒，大家覺得最應該下台的是賴清德。反倒他竟然要來罷免在野黨的立委，真正應該罷免的是賴清德，全民應該共同來罷賴，「叭賴」是大家的一個行動，那不管將來在立法院提出來，或者是全民提出來的罷賴行動，相信都是表達人民的憤怒跟不滿。如果賴清德還執迷不悟，最後一定會倒台。

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