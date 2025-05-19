世壯運「出包」頻傳 簡舒培：蔣市府雙手一攤「都是they的錯」？

世壯運游泳賽事傳出狀況連連。（民眾提供）

2025/05/19 11:49

〔記者董冠怡／台北報導〕雙北世界壯年運動會問題頻傳，直到賽前游泳選手抱怨更衣室置物櫃髒亂、比賽當天檢錄混亂，台北市議員簡舒培批評，各種「出包」傷害的不光是市長蔣萬安的個人聲望，也會傷到台北市、乃至台灣的國際形象，點出缺漏是希望賽事能夠圓滿，市府不應認為批評指正是在找麻煩，抱持「都是they的錯」的心態。

世壯運游泳項目賽事昨（18）日起在台北市立大學天母校區詩欣館登場，不過17日就有參賽選手抱怨更衣室置物櫃髒亂、鎖頭壞掉，當天檢錄工作一團亂，開賽前20分鐘才開始布置、現場未張貼賽程資訊、網路訊號差無法查詢，還有選手等候不到唱名錯過出賽。

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世壯運執行委員會回應指稱，桌椅等設備前一天已佈置完成，選手比賽時換下的衣物會由競賽助理1人1件置物籃協助看管，並無網傳情事；現場配置有具備英文能力的A級裁判執行賽務，並安排英語競賽助理協助非中文母語選手進行引導與說明，報導所述情況與現場實際安排不符；選手因網路影響檢錄者也都依裁判決定妥為安排。

簡舒培指出，對於種種亂象執委會推得一乾二淨，一下怪網傳、一下怪報導，選手錯過比賽也僅輕飄飄帶過，未對外說明如何安排補救，只差沒指控反映問題的民眾造謠，「各種光怪陸離的情況都是『they』的錯、都跟主辦單位沒關係，就像『四邊包繩不打洞』淪為笑柄，建管處也要甩鍋給民間廠商」。此外，開幕前不到20天，仍有賽程沒公布，卻推託「世壯運的賽程安排比奧運還要複雜」。

簡舒培質疑，雙北在2020年爭取到主辦世壯運，隔年成立組織委員會開啟籌備工作，但執行長林哲宏也未至市議會專案報告，拒絕議員監督執行情況。世壯運是國際級活動，荒腔走板傷害的不僅只有蔣萬安的個人聲望，更會傷害到台北市、乃至於整個台灣的形象，蔣市府切勿連檢討改進都懶，雙手一攤「都是they的錯」。

台北市長蔣萬安。（記者董冠怡攝）

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