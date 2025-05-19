竹市府文宣夾帶反罷免高虹安 林志潔：將向廉政署與政風處檢舉

涉貪停職的新竹市長高虹安擔憂被罷免，利用社區或協會端午包粽活動夾反罷免文宣，新竹市雙罷免總部發言人林志潔表示，將向廉政署與政風單位檢舉。（林志潔提供）

2025/05/19 12:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安罷免案進入二階查對期，高虹安展開反罷免宣傳，傳出參與週末社區端午包粽活動，除有市府一級主管陪同，更上台宣講政績，甚至在市府文宣中夾帶反罷免的面紙文宣，市府被質疑違反行政中立，另市府近期也進行電話民調，並在過程中詢問市民是否會參與三階罷免投票，都被質疑是蒐集市民對罷免投票意願的相關個資。

對此，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔表示，將蒐集相關資料向廉政署及政風處檢舉。

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市議員劉崇顯也說，市府利用誘導式民調美化形象早已不是新聞，但改變不了高虹安市府施政滿意度墊底事實，日前民眾黨議員對高虹安濫用市府資源反罷免的回應是「被罷免人依法可以進行反罷免設立辦事處」，等於變相承認市府就是高虹安的「反罷免指揮中心」，這只會讓更多市民看清高虹安貪圖小利眷戀權力本質，進而在第三階段罷免投下同意票。

林志潔說，有許多社區或政府單位協會舉辦端午節慶祝活動，在活動現場與發放的禮品中，驚見高虹安的反罷免文宣，更有面紙等小物。由於這些活動均有市府補助經費，依據公務人員行政中立法之規定，公務人員對於公職人員的選舉、罷免或投票，不得利用職務上權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行為。

林志潔表示，因此，不論是新竹市政府、一審被判貪污的停權市長高虹安、放飛自我的代理市長邱臣遠、譏諷市民為白痴或有毒氣體的民政處長施淑婷，均不得藉由補助活動、協辦活動或受邀參與活動，發放反罷免文宣。何況，若這些小物製作經費若來自市府預算，更有違反行政中立與選罷法的疑義。

她表示，新竹雙罷團隊將向廉政署與政風單位檢舉，也請竹市府政風處積極任事，糾正此違反行為，更請市民持續蒐證此類違法行徑。

涉貪停職的新竹市長高虹安擔憂被罷免，利用社區或協會端午包粽活動夾反罷免文宣，新竹市雙罷免總部發言人林志潔表示，將向廉政署與政風單位檢舉。（林志潔提供）

涉貪停職的新竹市長高虹安擔憂被罷免，利用社區或協會端午包粽活動夾反罷免文宣，新竹市雙罷免總部發言人林志潔表示，將向廉政署與政風單位檢舉。（林志潔提供）

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