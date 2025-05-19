李逸洋投書日媒 籲日本力挺台灣參與WHA

駐日代表李逸洋。（資料照，記者林翠儀攝）

2025/05/19 11:06

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕駐日代表李逸洋今天投書日本每日新聞，期盼日本各界力挺並協助台灣參與世界衛生大會（WHA）及「WHO（世衛組織）大流行病協定」等相關活動。李逸洋在投書中指出，台灣擁有營運健保的豐富經驗及傑出的醫療成就，但因中國恣意扭曲並濫用聯大第2758號決議，造成台灣難以與其他國際夥伴們共享這些智慧。他強調，中國一再錯誤詮釋，意圖將台灣排除在年度「WHA」及WHO之外，「事實是能在WHO中代表台灣的，毫無疑問只有台灣自己」。

李逸洋投書全文如下：

根據台灣國發會預測，台灣65歲以上的老年人口將在今（2025）年佔比超過20%，正式邁入超高齡社會。台灣與日本相同，都已發展為人類歷史上前所未有的少子高齡化樣態。雖然台灣擁有享譽全球且能援助友好國家的優質醫療照護系統，自1995年開辦的「全民健康保險制度」，卅年來也一直支持人民健康並達致「世界衛生組織」（WHO）提倡的「全民均健」（Health for All）目標，但如今少子高齡化浪潮來襲，優良體制也面臨嚴峻挑戰。

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為解決前揭課題，台灣致力發展智慧醫療。台灣擁有高科技優勢，積極將AI及數位科技等資通訊技術活用在智慧醫療領域。舉例而言，近年台灣開始推廣使用「虛擬健保卡」，即便出遊或出差時忘記攜帶實體健保卡，只要一機在手，掃描QR CODE便能隨時隨地連線健保系統，順利就醫。

縱然台灣擁有營運健保的豐富經驗及傑出的醫療成就，我們卻難以與其他國際夥伴們共享這些智慧。主因就在於中國恣意扭曲並濫用聯大第2758號決議。該決議隻字未提台灣或「台灣屬於中國一部分」，亦沒有授權中國代表台灣，更未排除台灣參與WHO之權利。然而，中國卻一再對其錯誤詮釋，意圖將台灣排除在年度「世界衛生大會」（WHA）及WHO之外。事實是能在WHO中代表台灣的，毫無疑問只有台灣自己。

今年2月的美日領袖聯合聲明、美日韓三國外長聯合聲明及3月的G7外長聯合聲明等文件，均述及「支持台灣有意義參與國際組織」，日本代表2月亦在WHO執委會上為臺發聲，呼籲全球衛生挑戰不應遺漏台灣。對於日方一貫在國際上對臺予以支持，本人特此深致謝忱。

誠摯期盼日本社會各界能力挺並協助台灣參與WHA及「WHO大流行病協定」等相關活動。台灣期待能與世界各國攜手合作、集思廣益，共同追求未來人類健康社會之進步。

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