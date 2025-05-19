提高行人闖紅燈刑責？ 民團呼籲以「用路人階序原則」改革制度

還路於民行人路權促進會等民間團體今與民進黨立委林月琴共同舉行記者會，強調「傷害力越大、責任越大」，呼籲以「用路人階序原則」改革駕訓與考照制度，並持續改善道路工程設計，創造友善通行環境。（記者方賓照攝）

2025/05/19 11:54

〔記者謝君臨／台北報導〕針對車輛未停讓行人致傷案件，交通部擬提高罰鍰金額，另有相關團體要求提高行人闖紅燈罰責等。對此，還路於民行人路權促進會等民間團體今與民進黨立委林月琴共同舉行記者會，強調「傷害力越大、責任越大」，呼籲以「用路人階序原則」改革駕訓與考照制度，並持續改善道路工程設計，創造友善通行環境。

交通部5日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，針對未停讓行人致輕傷及重傷案件，分別調高罰鍰至1.8萬元及3.6萬元，預計6月底上路，引發討論，並有相關團體要求提高行人闖紅燈的罰責等。

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還路於民行人路權促進會認為，這一波輿論浪潮再次凸顯我國駕駛教育中，對於「傷害力越大、責任越大」這項普世價值的理解與實踐仍有不足，暴露出台灣交通治理在駕訓、教育與制度設計上的改革迫切性。

還路於民行人路權促進會監事李先生表示，所謂「道路用路人階序」原則，是基於不同用路人的先天脆弱性與潛在殺傷力所產生的不對等事實，建立起的責任分級觀念。相較於脆弱的行人與自行車騎士，駕駛人是經由訓練、考試並取得國家許可後，方能操作具潛在殺傷力車輛的上路者，因此應承擔更高的安全責任，這也是人本交通國家與國際法之核心精神。

李先生也說，交通問題的本質是系統性風險管理，而非單一族群的責任歸咎。呼籲政府應以「預防勝於懲罰」為原則，落實以教育為本的治理方式。此外，現行許多行人違規，往往是因為不合理的道路設計所迫，若未正視這些根本結構，僅從懲罰角度出發，不僅無助於提升安全，反而可能激化社會對立、模糊政策重點。

還路於民行人路權促進會提出4訴求，期待政府加速推動，包括：落實道路用路人階序原則的駕訓與考照制度改革；推動車輛透光率與國際接軌；恢復駕駛人記點制度，進行風險篩檢與再教育；持續改善道路工程設計，創造安全通行環境。

林月琴也提醒，嚴刑峻罰並非治本之道，如何推廣人本交通文化，打造安全、安心的用路環境，是交通部責無旁貸的任務。他認為，在工程與執法以外，教育層面的落實，也亟需有更全面性、完整性的推動方向。

林月琴也呼籲交通部，加速人行道涵蓋率與全國行人號誌燈設置普及率，落實左轉專用及行人專用保護時相；重新檢討駕駛人管理機制，搭配記點制度的設計，強化駕駛人教育訓練，特別是闖紅燈及嚴重超速等高風險駕駛行為。

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