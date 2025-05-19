力推轉型正義有677件「威權象徵」待處置 劉世芳：可協助移除經費

內政部長劉世芳今天在立法院受訪。（記者方賓照攝）

2025/05/19 11:37

〔記者林哲遠／台北報導〕內政部積極推動轉型正義，針對「中正路」改名一事卻被藍營批評在搞意識形態，內政部長劉世芳今天在立法院受訪時表示，按照「促進轉型正義條例」目前已完成處置264件威權象徵，另有677件待處置，內政部會與相關部會、地方政府溝通，也會協助移除經費問題。

劉世芳指出，按照「促進轉型正義條例」，目前列管威權象徵中，內政部跟地方政府、各部會共同推動部分，已完成處置264件；另有677件待處置，其中除牽涉到所謂中正路外，還有包括蔣介石的塑像、銅像的移除，目前在部會中比較多是在國防部、教育部；地方政府上則是台北市、桃園市、台中市，內政部會持續來溝通。

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針對經費問題，劉世芳說，如果移除有經費上困難，內政部會予以協助，譬如去年教育部所督導的中原大學、北科大，有部分經費內政部都會協助。

此外，媒體詢問，傳出中國滲透台灣黑幫，更介入竹聯幫之爭，劉世芳強調，台灣如果有黑道幫派問題，是「組織犯罪條例」要偵防的對象，但若任何幫派牽涉到境外敵對勢力，將引用「國家安全法」或「反滲透法」政府會依法處置。

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