國民黨：賴總統「務實統一工作者」 520準備賣掉台灣

國民黨召開記者會，質疑賴總統在520前的專訪中荒謬言論盡出，完全沒有站在民意角度，只會繼續幫獨裁黨意「洗地」。（記者林欣漢攝）

2025/05/19 10:29

〔記者林欣漢／台北報導〕賴清德總統明就職滿週年，國民黨今（19）日召開「共諜滲透府院黨，賴清德『綠共化』提出兩岸統一條件？賴『務實統一工作者』，520準備賣掉台灣！」 記者會，質疑賴總統在520前的專訪中荒謬言論盡出，完全沒有站在民意角度，只會繼續幫獨裁黨意「洗地」。國家政策研究基金會副執行長凌濤痛批，民進黨核心幕僚通通被共諜所滲透，賴總統自己已經成為共產黨發言人，民進黨儼然成為綠共的形狀，賴清德應該出面好好說清楚。

針對賴總統專訪中談到兩岸問題，凌濤指出，當川普說出統一與和平時，賴政府束手無策，竟然此時提出要把籌碼都推出去，在討論賣台？請問台獨金孫覺得台灣可以被共產黨併購嗎？台獨大佬們同意台獨金孫覺得台灣可以被共產黨併購嗎？難道台獨金孫已經黑化了嗎？民進黨發言人說賴總統是譴責中國設兩岸交流的前提，但大家都清楚現在是賴清德總統在設賣台的前提。

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凌濤質疑，賴清德此時的賣台條件論是與共諜滲透有關？他揭露，2021年5月外交部內部人士就已經前往台北市調處檢舉共諜案是跟吳釗燮有關，2021年11月檢調高層收到這份資料，竟然整整壓了4年，這4年有多少國家安全的機密被流失、曝光？據指出共諜案不只有國安會、外交部、總統府與民進黨中央，還涉及某位國防部的高高層，所以一直查不下去、也不敢查，直到4年後被立委披露，才急急忙忙收網。

凌濤強調，我國總統現在脫口而出台灣是可以被賣的？是不是賴政府已經被共諜侵蝕？現在民進黨已經成為綠共？賴清德已經成為共產黨的發言人？試問民進黨主席、中華民國的總統賴清德成為共產黨發言人，美國政府可以接受嗎？共諜案讓台美的資料曝光，美國可以接受嗎？賴清德準備要把賣台條件論銷售給全世界，AIT沒有意見嗎？

國民黨發言人楊智伃點出賴總統520前專訪囊括的重點，第一就是「獨裁」，把民主當成擋箭牌，事實上正在推動集權的治理，透過司法的打壓，透過檢調、東廠、大法官的鷹犬，想要來把所有罪責加害在在野黨身上；其次是「矛盾」，賴總統專訪通篇邏輯矛盾，一邊說不會賣掉產業，一邊又說要從零關稅開始談，自相矛盾的言論充斥整個專訪，問到爭議性問題通通甩鍋給在野，不斷的卸責，將立法院亂象、朝野的無法對話統統卸責給在野黨，自己完全沒有任何的反省？

楊智伃並指出，賴清德不斷要出賣台灣，對美則過度的讓利，面對兩岸議題卻要用商業、要用有條件方式變相地販賣台灣主權？最後更直接扭曲了罷免以及直接民主的真正定義與真諦，並扭曲民眾上街抗議、表達自己訴求的行動，完全沒有辦法了解大家對他的憤怒來源為何？只能不斷的卸責，不斷的扭曲大家的原意。她強調，國民黨會繼續為人民發聲，為人民監督，不會害怕獨裁者的爪牙，更不會害怕獨裁者的迫害，會勇敢地繼續為台灣、中華民國戰到底。

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