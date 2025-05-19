林昶佐派駐芬蘭 他大讚：就像鈴木一朗當駐台代表一樣

芬蘭是一個無敵熱愛重金屬，尤其是死亡金屬的國度，然後台灣派世界級死亡金屬《閃靈》主唱林昶佐駐芬蘭代表。（資料照）

2025/05/19 10:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕閃靈樂團主唱、前立法委員林昶佐將出任駐芬蘭代表，已獲得外交部長林佳龍證實，相關人事案引發討論，臉書粉專「莫羽靜與她的墨水故事」指出，林昶佐做了快30年的民間文化外交，且是回到最熟悉的芬蘭，大讚就像「日本派鈴木一朗來台灣擔任代表沒兩樣。」

臉書粉專「莫羽靜與她的墨水故事」表示，是多無知才會說林昶佐出任駐芬蘭代表是酬庸，芬蘭人和音樂界，可能光聽到這個消息就要全員高潮了，而且還說林昶佐沒外交經驗？做了快三十年的民間文化外交，而且是回到最熟悉的芬蘭，然後你跟我說這叫做酬庸？

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「莫羽靜與她的墨水故事」指出，北歐三雄的瑞典、芬蘭、挪威，是世界上最多著名金屬樂隊的國度，然後芬蘭的數量多到甚至是挪威加上瑞典才能跟芬蘭打平，所以千湖之國芬蘭的另一個別名是重金屬的國度、重金屬之都，是地球上金屬樂含量最高的國家。

而閃靈的死亡金屬又是重金屬裡一個重要的極限金屬樂派，這世界上大部分的死亡旋律金屬，是來自北歐斯堪的那維亞一帶，也就是芬蘭和瑞典。

「莫羽靜與她的墨水故事」強調，芬蘭就是一個無敵熱愛重金屬，尤其是死亡金屬的國度，然後台灣派世界級死亡金屬《閃靈》主唱，而且是最懂芬蘭文化，最契合芬蘭的死亡旋律金屬，直呼「這世界上還有比這個更熱血的事情嗎？」

「莫羽靜與她的墨水故事」比喻，林昶佐出任駐芬蘭代表，差不多就是日本派鈴木一朗來台灣當駐台外交官，然後他每天進場和蔡其昌一起看台灣職棒，還三不五時跑去主場球員休息室客串打擊教練，明星賽還可以和王建民各尬一隊總教練，最後再來個你教練兩個下來打史詩對決，你說台灣人會不會集體高潮？台日友好會不會創新高？

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