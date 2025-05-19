被黃國昌點名「選輸翻桌」 江肇國反嗆：黃傅強行通過惡法才引眾怒

被黃國昌點名選輸翻桌發動罷免，江肇國今天反嗆是黃國昌跟傅崐萁漠視民意，強行通過惡法，才引發民眾怒火。（擷取自江肇國臉書）

2025/05/19 09:53

〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨昨天在台中水安宮前廣場舉辦宣講，民眾黨主席黃國昌批評民進黨躲在民團後面發起罷免卻不敢承認，還點名民進黨台中市議員江肇國去年6月就已由助理發動罷免，根本是選輸翻桌；江肇國今天表示，參與罷免是羅廷瑋本人點名叫他下來打球的，而這場罷免最大的發動者，就是黃國昌跟傅崐萁兩人漠視民意，強行通過惡法，才引發民眾怒火。

針對大罷免，黃國昌昨天在現場受訪時批評，賴清德對於大罷免可說是左支右絀，敢做不敢當，明明是民進黨躲在民團背後發起，作為黨主席卻沒有勇氣承認，以台中市來說，去年6月民進黨立委選輸的市議員江肇國就已經由助理發動大罷免，意思就是選輸要翻桌，重新掌控國會，遂行一黨專政。

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對於被點名，江肇國今天在臉書做出回應，提醒黃國昌不要搞錯了，強調自己參與罷免是羅廷瑋本人點名叫他下來打球的！而這場罷免最大的發動者，應該是黃國昌跟傅崐萁兩人漠視民意，強行通過惡法，才引發民眾怒火。

江肇國表示，台中罷免的柴火，完全是國民黨3位立委自己添加的，整天只會在立院出包問政、打架傷人，丟台中的臉。

江肇國強調，「一個人翻不了桌，罷免是整個公民社會的怒吼！這1年多來，藍白兩黨不斷替中國上菜，綁架立法，掏空行政，癱瘓監察，連憲法法庭也不放過。甚至還阻礙國防預算到連美國都質疑你們捍衛台灣的決心，這桌習近平的菜台灣人民吃不下去，不翻你藍白，難道還任由你們惡搞4年嗎？」

江肇國強調，選舉本來就有輸贏，但黃國昌一路走來，想的只有自己要贏，把政黨搞到熄燈都沒關係。「所以他不會懂，我們想的從來不是個人，我們在意的是台灣絕不能輸！人民才是頭家。我和我的助理會繼續跟著民意，阻止毀憲亂政的惡行，堅持拉下每一位不適任的立委。」

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