質疑祭典軍方出席人數少 高市議員劉德林批：不尊重遺屬

高市議員劉德林批評軍方參加春祭人數太少、不重視遺屬。（記者王榮祥翻攝）

2025/05/19 09:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員劉德林今質詢表示，今年329春祭時，有些場合的軍方代表人數極少，引起遺屬質疑，他痛批募兵募不到、就是因國軍不重視對國家犧牲的捍衛者!高市兵役處答詢指出會檢討，並會轉達議員意見。

劉德林說，今年是抗戰勝利80周年，抗戰過後、國軍更經由古寧頭大戰與八二三砲戰，成功守住台灣，這些戰事均攸關復興基地中華民國80年來的和平；國軍捍衛國家，但今年329春祭，卻發生軍方不重視祭典的情況，軍方代表參加人數極少、引起遺屬質疑。

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劉德林對此相當不滿，認為這對遺屬很不尊重，要為遺屬發出不平，要求市府、軍方正視；他同時認為現階段募兵募不到，跟國軍不重視為國家犧牲的捍衛者、對遺屬不尊重有關。

兵役處長謝健成答詢說明，市府目前管理三處忠烈祠堂分別位於壽山、燕巢、鳥松，今年春季軍方派出代表分別為15位、6位、1位；兵役處均依循往例聯繫，後續會檢討相關事宜，也會轉達議員意見。

劉德林同時建議市府參與春祭、秋祭的代表應拉高層級，以示對英靈的尊重；市長陳其邁答詢說認同議員建議，內部會檢討。

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