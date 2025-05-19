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    台美關稅談判進度 林佳龍：議題正在細部討論

    外界關注台美貿易談判進度，外交部長林佳龍表示，議題正在細部討論，配合雙邊節奏，希望極力爭取最低關稅。（資料照）

    外界關注台美貿易談判進度，外交部長林佳龍表示，議題正在細部討論，配合雙邊節奏，希望極力爭取最低關稅。（資料照）

    2025/05/19 09:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國4月初宣布對等關稅，擬對台課徵32％關稅，後續宣布暫緩90天，尚須經過貿易談判。針對外界關注的台美貿易談判進度。外交部長林佳龍表示，議題正在細部討論，配合雙邊節奏，希望極力爭取最低關稅。

    林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，台美關稅談判順利進行中，由行政院副院長鄭麗君統籌，美國方面則是由貿易代表署代表，現在議題正在進行細部討論，配合雙邊節奏，希望極力爭取最低關稅，對台美產業合作、供應鏈互補非常重要。

    另外，對於總統特使、前副總統陳建仁在教廷與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）談論台積電赴歐設廠事宜。林佳龍說，陳建仁赴教廷向新任教宗良十四世表達祝賀，也會面多國元首及特使，大家都關心半導體產業在歐洲的投資，也說明了台灣的半導體晶片產業深耕台灣、佈局全球，除了在美國加強投資，歐洲、日本也都是全球佈局，供應鏈的行程一定是整個區域都會進入半導體供應鏈 。

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