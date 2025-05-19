世壯運亂象頻傳 吳靜怡要蔣萬安出來面對：別躲在志工後面！

吳靜怡強調，北市府面對世壯運爭議，採取的態度是「都是別人的錯」，不只沉默，更是企圖用網軍開始遮掩。吳靜怡也要求蔣萬安別躲在一直道歉的志工背後，要蔣萬安「出來面對」。（資料照）

2025/05/19 08:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世界壯年運動會17日登場，不過賽事相關狀況一籮筐，各層面頻頻出包。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）19日發文批評台北市政府，強調北市府面對世壯運爭議，採取的態度是「都是別人的錯」，不只沉默，更是企圖用網軍開始遮掩。吳靜怡也要求台北市長蔣萬安別躲在一直道歉的志工背後，要蔣萬安「出來面對」。

吳靜怡提及歌手周湯豪在開幕表演時口誤，將世壯運喊成「世大運」一事，表示周湯豪尊重世壯運，在口誤後立即道歉，但北市府面對世壯運許多「更扯的事」，卻說是別人的錯，除了沉默還用網軍企圖遮掩，大量散發「世壯運正被系統性抹黑」相關圖卡。吳直言：「沒種成立官方闢謠中心，卻刻意塑造成政治對決，相當卑劣。」

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吳靜怡在臉書質問蔣萬安，國際賽事的志工培訓為什麼沒有國際語言相關的服務小組？上千位國際運動員來台灣，居然都是靠志工本能反應隨機來面對臨場問題，賽事現場所有狀況都丟給志工來擔，到底憑什麼？至於賽事賽程，為何不能在官網前一天宣布？吳提及，有選手清晨搭火車到台北聽叫號，突然又說要網路看，結果沒比到賽，那麼那些專門買機票的選手呢？「一直拿昆凌爺爺做新聞，其他人的爺爺並沒有被照顧，憑啥？」

吳靜怡指出，為何選手檢錄也沒有中英文對照？賽事檢錄組對於入取決賽資格的現場資訊和網路為何不同？好不容易進入前八強的選手，居然因為檢錄組缺失而離開會場，也因為大會疏失沒比到決賽，讓人錯失得獎機會。

吳靜怡強調，辦好國際運動賽事的基本要件，從組織團隊、場地交通、選手服務、資訊中心、人力資源，請問砸了18億，哪個部分做好了？大概只有開幕式請到黃仁勳。吳靜怡直言：「網路故意開始散發世壯運開幕式很成功所以遭受攻擊的低級輿論，拜託，網友反應的都是『賽事本身』好嗎？那是對運動的基本尊重，國際的臉都要被蔣市府丟盡了。」

吳靜怡最後也像蔣萬安喊話：「拜託蔣萬安，請不要躲在志工一直不斷道歉的背後，他們沒有欠你什麼，有種就出來面對。」

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