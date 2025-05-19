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    WHA將揭幕 日內瓦台人發起大遊行籲WHO接納台灣

    世界台灣公民聯盟18日在瑞士日內瓦發起「台灣人大遊行」，呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與。（台灣聯合國協進會提供）

    世界台灣公民聯盟18日在瑞士日內瓦發起「台灣人大遊行」，呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與。（台灣聯合國協進會提供）

    2025/05/19 00:08

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）即將於19日登場，世界台灣公民聯盟18日在瑞士日內瓦發起「台灣人大遊行」，呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與。衛福部長邱泰源表示，各界台灣人的行動支持，展現台灣對創造健康世界的熱情。

    台灣聯合國協進會指出，除了協進會力挺參與大遊行之外，衛福部長邱泰源率領的世衛行動團、立法院跨黨派世衛視導團，以及來自世界各國的台僑組織、台灣海外留學生、友台國際人士皆齊聚聯合國歐洲總部萬國宮前的三腳椅廣場，遊行行經市中心主要街道，並於中午抵達日內瓦湖畔。

    衛福部長邱泰源表示，感謝各界台灣人的行動支持，「展現了我們台灣對世界人民的關心，共同創造一個健康世界的熱情」，他也以廣場上的三腳椅為例，點出納入台灣參與，就能圓滿補齊。

    協進會籌組的「WHO宣達團」團長黃淑純表示，台灣聯合國協進會投入推動台灣加入國際組織，已長達20多年，全世界已經看到台灣的努力和成功，「台灣現在已經成為世界衛生組織學習的榜樣，台灣不只能夠參加，更能幫助世界！」他也在現場高喊，「我們是台灣人」。

    協進會常務理事、新北市議員陳乃瑜重申健康是人權，「來自世界各地的台灣人和友台國際人士齊聚在這裡，我們都是Team Taiwan」。

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