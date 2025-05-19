蔡英文回母校LSE演講 許美華：一直講假論文的可以閉嘴了！

蔡英文18日在臉書分享返回母校倫敦政經學院演講的事。（圖取自蔡英文臉書）

2025/05/19 00:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕正展開卸任後二度訪歐行的前總統蔡英文，近日返回母校英國倫敦政經學院（LSE）發表演說。對此，科技專家許美華18日發文，「過去那些一直講蔡英文假論文，還說蔡英文不敢回LSE的人可以閉嘴了吧！」

蔡英文2019年起遭媒體人彭文正等人指控其LSE學歷造假、論文造假，儘管LSE同年發聲確認蔡英文博士學位的真實性，駁斥相關指控，但仍持續有人質疑蔡英文假論文。而今小英出訪歐洲，18日在臉書分享自己回到母校LSE的事，並憶起過去在LSE求學的點滴，讓許美華直言光是小英應邀回到母校演說，攻擊她學歷造假的抹黑便不攻自破。

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許美華發文表示，「過去幾年，針對政治人物最讓人無言的攻擊，莫過於蔡英文的假論文事件了。這次歐洲行，蔡英文這兩天在倫敦，不止去英國國會演講，昨天也回到母校倫敦政經學院（LSE）演講，一直講蔡英文假論文，這幾天還在講蔡英文不敢回LSE的人可以閉嘴了吧！」

她說，「過去只要來跟我講蔡英文假論文的，我一概不理，因為實在不知該從何講起，對於偏執假論文的人來說，這已經變成信仰之爭了。這幾天看到蔡英文從北歐一路到倫敦，就在想，她一定會回母校吧，果然昨天就去了。一開場，擔任主持人與對談人的LSE候任法學院院長莫瑞（Andrew Murray），開場致詞就提到，蔡英文在LSE取得法學博士學位……這應該是母校在幫蔡英文背書吧！」

許美華提到，「最讓人莫名感動的是，有位中國籍女學生看到小英激動大哭。她緊握著小英的手說她好喜歡小英。後來聽其他學生說，她是因為小英才去LSE的。說蔡英文假論文的質疑聲浪，目的無疑是要打擊她的形象和誠信，但是，連中國都有小英鐵粉，顯然這招對蔡英文的高人氣絲毫無損。什麼叫做狗吠火車，這就是！」

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