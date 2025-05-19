又見中國人橡皮艇偷渡！賴清德社群遭洗版 周軒：你們找錯人了

小粉紅「山東凱哥」自稱搭橡皮艇來台插五星旗，引發兩岸網友熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/19 00:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上週才有一對中國籍父子搭橡皮艇從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，被海巡署逮捕送辦，18日又瘋傳一名中國小粉紅在抖音PO出影片，疑似偷渡到桃園大園區灘岸插上五星紅旗，引發熱議。有不少網友湧入總統賴清德的社群詢問國安防線漏洞有何解，當中包括藍白粉出言嘲諷。對此，政治工作者周軒吐槽，這些網友根本問錯人，應該去問當初刪相關預算的藍白立委！

近日一名名稱為「山東凱哥」的山東男子在抖音上傳影片，宣稱自己在5月15日自己獨自渡海到台灣，影片可以看到他疑似到桃園「大園潮音海風車」旁插上五星旗，高喊「我已經踏上了祖國寶島台灣的土地，並且將中國鮮豔的五星紅旗插在了祖國深愛的這片土地上」。山東凱哥在影片留言區還嘲諷我國海巡連他偷偷到台灣都抓不到，「灣灣的雷達應該很垃圾啊！」

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在此之前，一對中國籍父子偷渡來台，順利從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，外界也質疑我國安防線被衝破。海巡署坦言，橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，正爭取相關預算，積極建置紅外線熱像儀等岸海監偵系統、增加艦艇能量及提升立體偵蒐能力等設備。針對「山東凱哥」，海巡署則表示，目前正在比對、查證中，尚無法證實「山東凱哥」影片的真偽。

周軒18日晚間在臉書發文，「桃園的海邊這兩天很熱鬧，先是一對父子聲稱從福建平潭搭橡皮艇來說要『投奔自由』，再來今天有個『山東凱哥』自己放上來桃園海邊插五星旗的抖音影片求關注。然後就看到一堆人跑去問總統這怎麼辦。我說實在的，你們問錯人了。」

他指出，「半年前國民黨的財劃法版本硬推三讀後，海巡署馬上發了一篇新聞稿，很多人都忘了，這邊挑幾個重點提醒大家一下。第一，海巡署保守估計，2025年至少被刪減新台幣29億餘元以上。第二，至少5艘新造艦船艇無法如期交船、38艘無法進行歲（大）修檢驗。第三，在取締越界作業中國籍船隻、打擊走私偷渡等防制海域犯罪等裝備武器部分，將有至少369件無法如期採購。」

「第四，在維護民眾海上安全方面，則有高達1811件救生救難裝備無法籌補。第五，近年頻繁應對中共以海警船、公務船或海上民兵船對台施加的灰色地帶襲擾，若打造大型艦船、引進科技監控設備及無人飛行載具等計畫沒有預算支撐，將嚴重影響台灣海防整體能量與安全。」

周軒表示，「所以那些跑去問總統該怎麼辦的，你們該問的應該是國民黨52席立委，特別是牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華這6位。這6位都是桃園的國民黨立委，這6位當時對國民黨的財劃法都按贊成，桃園的朋友趕快去問一下這6位國民黨立委，為什麼你們當時按贊成的財劃法，卻讓桃園的海灘變成中國人來試探台灣海巡的好地方？問不到也沒關係，到時候記得投贊成罷免票就好。」

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