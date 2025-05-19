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    羅廷瑋問「立法院沒有藍白你同意嗎？」 網聽完狂刷一排……

    國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

    國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

    2025/05/19 00:54

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨到台中舉辦「人民要當家」最終場宣講，台中藍委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪也到場聲援助講。過程中羅廷瑋對著台下群中高喊「立法院沒有藍白，你同意嗎？」的影片在網上掀起熱議，大批網友刷一排「我同意」！

    民眾黨18日下午到台中水安宮舉辦宣講「518退貨ㄌㄨㄚˋ」。目前大罷免二階連署達成率全國第二高、男性立委第一高的羅廷瑋也現身助講，明顯是想要拉小草投下不同意罷免票，致詞時就先感謝白營前主席柯文哲，稱當初都是因為柯文哲推薦而當選，讚柯文哲像朋友又像老師。

    羅廷瑋稱，在野黨現在更要團結，持續在國會展開改革，他還向底下小草們高喊：「柯建銘當立法院長你同意嗎？NCC把每個批評他的頻道關掉你同意嗎？大法官綠油油你同意嗎？立法院沒有藍白你同意嗎？」最後他拜託大家出來投不同意罷免票，讓他們繼續在立院努力，讓柯文哲（從土城）出來以後，看到國家越來越好。

    羅廷瑋疾呼「立法院沒有藍白，你同意嗎？」的片段隨即被分享到Threads上掀起熱議，網友表示，「我絕對是同意的」、「同意！非常同意！」、「100%同意!拜託快實現」「不同意的話我去連署心酸的？」、「超越萬分的同意！」、「不止同意，完全贊成」、「在野黨不是只有藍白，搞清楚！」、「這是公投的題目嗎？我同意」、「沒有藍白真是太讚了」、「沒有藍白的立法院，這也太夢幻的世界線」。

    民眾黨舉行「人民要當家」宣講會，藍委羅廷瑋（左一）、廖偉翔（左二）、黃健豪（左四）3人和台中市副市長鄭照新（右一）也上台助講。（記者歐素美攝）

    民眾黨舉行「人民要當家」宣講會，藍委羅廷瑋（左一）、廖偉翔（左二）、黃健豪（左四）3人和台中市副市長鄭照新（右一）也上台助講。（記者歐素美攝）

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