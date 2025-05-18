賴談兩岸提「併購說」藍控賣台！吳崢：總統是譴責中國設交流前提

賴清德總統在專訪中說，台灣對中國很有善意，中國應該重新思考其政策。（總統府提供）

2025/05/18 21:59

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統接受「敏迪選讀」YT頻道專訪，以公司併購比喻兩岸交流，被藍白斷章取義說成「準備出賣台灣」。民進黨發言人吳崢今晚指出，任何人具備正常中文理解能力都會知道，賴總統是在譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，國民黨把自己立場套在別人身上一頓亂講、有夠錯亂；至於民眾黨主席黃國昌批賴自相矛盾、以公謀私、言行不一，吳崢說，「這不就是黃國昌10年來的變化嗎？真是精準」。

吳崢指出，賴清德接受「敏迪選讀」專訪，今天被藍白一頓口水狂噴，國民黨主席朱立倫斷章取義賴總統談到中國的段落，把「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分」這句話說成準備出賣台灣。

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吳崢說明，任何人只要具備正常中文理解能力，看完那個段落都會知道，賴清德正是在譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，造成兩岸交流卡關。賴總統一再強調，兩岸交流，只要在對等、尊嚴的前提下，都沒有問題，但中國對台的策略是，如果要談判，就要求台灣一定要接受台灣是中華人民共和國一部分的「一中原則」以及「92共識」，這是不對的。

吳崢提到，賴總統在訪談中拋出直球：「（中國）應該要正視中華民國存在的事實，也要尊重台灣人民追求自由、民主、人權的生活的方式」，這正是不卑不亢，堅定要求中國正視台灣人民意志的論述，怎麼會是出賣台灣？

吳崢指出，國民黨還在瞎扯紅共、綠共要聯手消滅中華民國，但中國一直以來希望台灣妥協、賴清德總統退讓的，就是國民黨全力主張要配合中共的「92共識」。如果國民黨也認知到中共想消滅中華民國，那麼全力唱和中共，一直試圖積極奉上他們想要的政治承諾的，不就是國民黨？

吳崢批評，國民黨真的是很喜歡把自己立場套在別人身上一頓亂講，有夠錯亂，就算是反對黨，一味空洞的反對和謾罵，累積起來也無法成為政黨的方向，國民黨一邊罵共產黨要消滅中華民國，一邊老是喜孜孜地派副主席、黨團總召去中國和共產黨握手，只會讓越來越多人看不清國民黨的路線到底是什麼，但看起來他們還忙著沉溺在無盡的自我矛盾和錯亂中，而且還挺開心的。

此外，吳崢提及，黃國昌寫一大篇文章批判賴總統，總結三點分別是一、自相矛盾，二、以公謀私、試圖以大義包藏自己的權力私欲，三、言行不一、謊話連篇，吳崢說，看了看，這不就是黃國昌過去十年來變化的總結嗎？真是精準「藍白真的很喜歡把自己做的事投射在別人身上來罵，這到底是什麼心態？」

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