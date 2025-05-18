小粉紅偷渡桃園海灘插五星旗？ 海巡署查證中：無法證實真偽

中國網民「山東凱哥」在抖音PO出自己偷渡到桃園，還在海灘插上中共五星紅旗的2段影片，還稱「完成任務」已自行回到中國，貼文掀起兩岸網友熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/18 20:14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕上週五（16日）一對中國籍父子搭橡皮艇從桃園市觀音海水浴場沙灘上岸，被海巡署逮捕送辦，父被桃園地方法院裁定羈押、兒子責付移民署，引發台灣社會熱議。今（18）日又傳出一名中國小粉紅在抖音PO影片宣稱自己駕駛橡皮艇偷渡到桃園市觀音海灘插上中共五星紅旗，「完成任務」後又自行駕橡皮艇返回中國，再掀兩岸網友熱議。對此，海巡署北部分署表示，目前正在比對、查證中。

這名自稱是「山東凱哥」的中國男子在抖音上傳二段影片，宣稱他於5月15日自己獨自渡海到台灣。第一段影片顯示他坐在一艘橡皮艇上渡海，並對著鏡頭說：「5月1日的晚上，我夢到玉皇大帝和海神媽祖交給我一個任務，讓我去台灣送一道聖旨。今天我去台灣，一定要完成這個任務，同時也希望自己能夠平安回家！」接著鏡頭轉換橡皮艇上放置地一尊玉皇大帝和一尊媽祖神像，神像前放著以黃色紙張充當的「聖旨」，上頭字跡相當潦草。山東凱哥念道：「奉天承運，玉帝召曰，寶島台灣速歸母國，台灣掌事受令，世享其功。欽此。」

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第二段影片則是對方稱說到了桃園海灘，畫面可見山東凱哥在海灘上插上五星旗，指稱「我已經踏上了祖國寶島台灣的土地，並且將中國鮮豔的五星紅旗插在了祖國深愛的這片土地上」。

這2段影片曝光後引發中國網友熱議，不少人質疑他作假，只是在中國某個海灘上做做樣子騙流量，但山東凱哥在片尾放上自己的衛星定位，宣稱他是從福建福州長樂機場外海灘下的海，15日下午2點53分左右抵達桃園，並在留言區強調「我自己去的，帶了四桶油，去用了九個小時」。

對此，知名開源情報者溫約瑟在臉書社團貼文指出，山東凱哥的第2支影片背景，應是桃園觀賞海景熱門地點「大園潮音海風車」旁，「經比對，影片中的地貌與大園區灘岸相符，中國國旗旗桿的陰影方位也與登陸時間（15日14時53分）相符。」

對於中國男子宣稱登上桃園觀音海岸插五星旗的說法，海巡署北部分署表示，已看到這2段影片資訊，海巡人員已展開並比對相關地景，目前無法證實「山東凱哥」影片的真偽，待查證比對完成後會公開調查資訊。

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