民眾收罷免簡訊疑個資洩漏？數位部：未接獲情資

數位發展部。（資料照）

2025/05/18 19:33

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免第二階段連署進入尾聲，立法院司法及法制委員會明將邀請相關單位，就「民眾收到罷免連署簡訊質疑個資洩漏」進行專題報告。國家通訊傳播委員會（NCC）書面報告指出，經調查瞭解，3家行動通信業者均說明無提供簡訊發送門號清單及基地台區域廣播技術（LBS）予簡訊代發業者。數位發展部也表示，近期並未接獲有立院本案所關切事項的情資。

司法委員會國民黨籍召委吳宗憲明邀請司法院、法務部、調查局、通傳會、警政署、中央選舉委員會、數位部、個人資料保護委員會籌備處、中華電信公司等單位，就「民眾反應收到罷免連署簡訊，顯非商業廣告目的利用，質疑個資洩漏而侵害人民權益」進行專題報告。上述單位之書面報告近日陸續送抵立院。

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司法院報告指出，民眾收到罷免連署簡訊，若是因公務機關或非公務機關洩漏個資，而致侵害人民權益，可能違反個人資料保護法等相關規定，民眾可向管轄法院提起民事訴訟、刑事訴訟或行政救濟。

法務部報告表示，依個資法規定，若公務機關意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反相關規定，處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；公務員假借職務上的權力、機會或方法，而犯前揭之罪者，加重其刑至1/2；公務機關適用國家賠償法的規定。

法務部續指出，非公務機關違反個資法，負損害賠償責任，主管機關並可裁處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並令限期改正；倘意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益而違反者，處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

通傳會報告表示，5日針對3家行動通信事業實施行政調查，均說明無提供簡訊發送門號清單及LBS予簡訊代發業者。簡訊代發業者則說，該簡訊是源自其企業客戶、某行銷公司自行於簡訊發送平台上傳欲發送的門號及簡訊內容，再由簡訊代發業者透過3家行動網路發送。15日已將調查資料移請有關機關卓處。

個資保護委員會籌備處報告指出，現行個資法對非公務機關的個資事務是採分散式管理，由各該業別的目的事業主管機關主責，並具有行政調查裁處的權責；如有涉刑事責任，則移請檢調機關偵辦。民眾收到罷免連署簡訊，倘涉及違反個資法規定時，宜由相關目的事業主管機關視個案所涉法律責任審認卓處。

數位部則說，本部資通安全署接獲的資安事件若有涉及個資外洩，均與個資保護委員會籌備處進行分享，但本部近期並未接獲有立院本案所關切事項的情資。

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