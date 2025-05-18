中共推出「福馬同城」第二批政策 陸委會：統戰企融意圖明顯

陸委會今日表示，中共利用與馬祖的地緣優勢，將「 福馬同城生活圈」列為支持福建建設兩岸融合發展示範區的重要項目，並做為促統促融指標。（資料照）

2025/05/18 19:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主辦的「海峽兩岸經貿交易會」今日在福州開幕，中共更發布「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」10項政策，要增進福馬融合發展。陸委會批評，強化統戰企融的意圖明顯，研判是「口惠實不至」的統戰宣傳，並企圖對我進行分化。

陸委會表示，中共利用與馬祖的地緣優勢，將「 福馬同城生活圈」列為支持福建建設兩岸融合發展示範區的重要項目，並做為促統促融指標。繼去年在「海峽兩岸經貿交易會」發布「福馬同城生活圈」第一批10項措施後，今年在同場合發布「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」，強化統戰企融的意圖明顯。

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陸委會指出，依據相關機關及連江縣政府所提供的資訊，中方去年公布的10項措施，實際效益有限，部分項目的推動如「福馬同城通卡」，因有違法疑慮並已遭監察院調查。

陸委會強調，經檢視中方本次公布的10項舉措，提供所謂的融入兩岸共同市場、生活便利化，以及加強福馬同城交流等利益，仍是以「經濟利益、同等待遇、生活便利」拉攏馬祖居民和國人赴閩發展。

陸委會示警，在中國面臨美中關稅戰、經濟下行、財政困難、失業增加的情況下，研判將仍是「口惠實不至」的統戰宣傳，並企圖對我進行分化。提醒國人赴中投資創業及發展存在高度風險，國人必須謹慎。

「福馬同城生活圈」第二批政策分別為，一、對在「福州馬祖產業合作園區」（連江縣琯頭鎮粗蘆島）加工再出口東南亞的產品，給予更便利化的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）原產地證書發證政策。二、支持符合條件的馬祖地區及在福州登記註冊的台資企業申報政府質量獎。

三、為台資企業開拓市場提供供銷市集、展示展銷等平台支持；四、2025至2029年期間，對已入駐和有意願入駐「福州馬祖產業合作園區」的台資企業，每家可免租金承租市國資系統企業權屬國有房產及福州市職工創新創業創造中心房產50平方公尺以內，做為城市中心配套辦公和展示、交流空間，用於建設品牌中心或運營中心，其中入駐孵化器的，共享產業孵化配套服務。

五、台灣同胞同時在馬祖、福州馬祖產業合作園區均註冊有企業的，視同馬祖企業，享受所有福馬「同城生活圈」政策。六、在榕台胞、馬祖鄉親持台灣居民來往中國通行證，可享受福州「市民待遇」參與商務領域消費品以舊換新活動；七、進一步完善在榕台胞同等納入我市住房保障體系舉措，同等享受福州市民待遇。

八、福州市公證機構對台胞台企辦理公證業務開通「綠色通道」，並在福州市台胞台企交流服務中心設立公證服務受理點；九、支持福州市符合條件的一線職工自費赴馬祖開展「技術協作」、「觀光旅遊」，對前2000名職工予以專項補助；九、鼓勵「台灣地區藝人」來榕開展小型營業性演出活動，並提供場地支持和資金補助。

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