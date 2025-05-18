在芬蘭沒知名度？ 林昶佐曾獲當地公視專題報導

林昶佐將出任駐芬蘭代表。（資料照）

2025/05/18 20:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立委林昶佐將出任我國駐芬蘭代表的消息曝光後，引發外界討論，藍白陣營不少人出言嘲諷。目前定居芬蘭的部落客「芬蘭可可豆」今天（18日）發文分享，最近聽到有人說芬蘭根本沒有人知道林昶佐這個人，但實際上早在約莫2年前，芬蘭公共媒體可是有特別報導過林昶佐的新聞！

「芬蘭可可豆」今天在其臉書貼出芬蘭廣播公司（Yle）於2023年8月4日針對林昶佐的專題報導，「我忽然想到以前看過這個新聞，這次又再把它翻出來。這是2023.08.04的報導了，篇幅也蠻長的，還有影片跟很多照片在內容裡穿插。整篇報導大概介紹了台灣的立法院、閃靈樂團，還有Freddy這個人。標題是《從金屬樂團主唱到權力人物－林昶佐（Freddy）是台灣最著名的政治人物之一》。」

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她分享該報導部分內容，「林昶佐，又名Freddy Lim，是2015年時代力量的創始人之一，令許多人感到驚訝的是，他於次年選上台灣立委，或者更準確地說，是台灣政府113名國會議員之一。台灣政府由五個履行不同職能的機構組成，其中立法機構與西方議會類似。林昶佐後來辭去其創立的政黨職務，並以獨立候選人身分連任立委。」

該報導指出，「林昶佐曾說，閃靈樂團的許多歌曲都取材於台灣歷史上的悲傷故事，但我並不想直接講述這些故事，而是想嘗試改進，這樣將來就不會再出現更多悲傷的故事。林昶佐也主張台灣獨立，他認為比台灣內部問題更大的挑戰來自外部，即來自中華人民共和國政府。中國大陸視台灣為中國大陸的一部分，不贊成台灣獨立。台灣一直密切關注俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，並向烏克蘭提供捐款。林昶佐承認，隨著歐洲局勢和中國最近的行動，台灣民眾也開始擔心自己的領土受到攻擊。」

除了林昶佐擔任主唱的閃靈，Yle這篇報導也提到「血肉果汁機」、「麥琪麥琪MakeMake」、「達摩樂隊」、「恆月三途」等台灣金屬樂團。「芬蘭可可豆」最後表示，「所以說什麼『芬蘭人不知道林昶佐』的，哼哼哼哼，人家是有被芬蘭國媒Yle報導過的喔！」有網友在底下留言表示，重金屬搖滾樂是北歐三國的共同愛好，特別報導曾在芬蘭開過演唱會的林昶佐不奇怪。

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