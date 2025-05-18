中共推「福馬同城生活圈」第二批政策 學者：恐藉此「洗產地」

「海峽兩岸經貿交易會」5月18日於福州舉行開幕式，中共發布「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」10項政策。（圖取自海交會官網）

2025/05/18 18:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦、福建省人民政府主辦的「海峽兩岸經貿交易會」5月18日於福州舉行開幕式，中共發布「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」10項政策，要推進福州與馬祖融合發展；學者批評，相關政策著眼政治、經濟吸納，背後可能是要藉此「洗產地」。

福建方面在海交會發布「福馬同城生活圈」第二批政策，10項政策分別是：一、對在「福州馬祖產業合作園區」加工再出口東南亞的產品，給予更便利化的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）原產地證書發證政策。二、支持符合條件的「馬祖地區」及在福州登記註冊的台資企業申報政府質量獎。

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三、為台資企業開拓市場提供供銷市集、展示展銷等平台支持；四、2025至2029年期間，對已入駐和有意願入駐「福州馬祖產業合作園區」的台資企業，每家可免租金承租市國資系統企業權屬國有房產，及福州市職工創新創業創造中心房產50平方米以內，做為城市中心配套辦公和展示、交流空間，用於建設品牌中心或運營中心。

五、台灣同胞同時在馬祖、福州馬祖產業合作園區均註冊有企業的，視同馬祖企業，享受所有福馬「同城生活圈」政策。六、在榕台胞、馬祖鄉親持台灣居民來往中國通行證，可享受福州「市民待遇」參與商務領域消費品以舊換新活動；七、進一步完善在榕台胞同等納入我市住房保障體系舉措，同等享受福州市民待遇。

八、福州市公證機構對台胞台企辦理公證業務開通「綠色通道」；九、支持福州市符合條件的一線職工自費赴馬祖開展「技術協作」、「觀光旅遊」，對前2000名職工予以專項補助；九、鼓勵「台灣地區」藝人來榕開展小型營業性演出活動，並提供場地支持和資金補助。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今受訪表示，中共去年5月推出「福馬同城生活圈」首批政策，僅一年左右又提出第二批政策。首批政策是透過福州和馬祖的融合進行政治吸納，形塑「兩岸同屬一中」，這次第二批政策則是進行政治、經濟吸納。

洪敬富指出，第一項對「福州馬祖產業合作園區」加工再出口東南亞的產品，給予RCEP原產地證書的發證政策，表面上是要把園區產品出口「免關稅」到東協十國，背後目的可能是要「洗產地」，規避美中關稅戰。

洪敬富分析，在馬祖或福州登記的台資企業可申報中國政府的質量獎，這沒有實質用處，只是錦上添花。對入駐園區的台資企業，可免租金承租國有房產，因為國資委是屬於中國國務院，背後仍有統戰目的。

洪敬富批評，值得注意的是，支持福州市符合條件的一線職工自費赴馬祖開展技術協作、觀光旅遊，對前2000名職工予以專項補助。中國片面未經兩岸協商，逕行宣布讓中國職工前往馬祖工作，無視中華民國國家主權，把馬祖當成福建的融合發展示範區，要透過技術交流來促統。

他示警，接下來可能會有在馬祖註冊的公司要引進中國職工，或假借觀光旅遊名義做一些事，會有在地協力者鼓吹開放引進中國職工，要跟福建技術協作，政府須有所因應。最後一項鼓勵、提供資金補助台灣藝人赴榕演出，則是中共慣用的統戰手段。

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