小粉紅橡皮艇偷渡台灣？ 桃園海灘插五星旗 囂張嘲諷我國海巡

一名中國小粉紅在抖音PO出自己偷渡到桃園，還在海灘插上中共五星紅旗，「完成任務」後又自行回到中國，掀兩岸網友熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/18 19:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（16日）才有一對中國籍父子搭橡皮艇從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，被海巡署逮捕送辦，引發台灣社會討論。今天（18日）又傳出一名中國小粉紅在抖音PO出自己偷渡到桃園，還在海灘插上中共五星紅旗，「完成任務」後又自行回到中國，掀兩岸網友熱議。

近日一網名為「山東凱哥」的山東男子，在抖音上傳2支影片，稱其5月15日自己獨自渡海到台灣。第一支片可以看到他坐在一艘橡皮艇上渡海，對著鏡頭說：「5月1日的晚上，我夢到玉皇大帝和海神媽祖交給我一個任務，讓我去台灣送一道聖旨。今天我去台灣，一定要完成這個任務，同時也希望自己能夠平安回家！」

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接著鏡頭一轉，橡皮艇上竟然放著一尊玉皇大帝和一尊媽祖的神像，神像前放著以黃色紙張充當的「聖旨」，上頭字跡相當潦草。山東凱哥念道：「奉天承運，玉帝召曰，寶島台灣速歸母國，台灣掌事受令，世享其功。欽此。」

第二支影片則是他到了桃園的海灘，畫面中可以看到山東凱哥在海灘上插了五星旗，「我已經踏上了祖國寶島台灣的土地，並且將中國鮮豔的五星紅旗插在了祖國深愛的這片土地上」。

這2段影片曝光後隨即引發中國網友熱議，不少人質疑他作假，只是在中國某個海灘上做做樣子騙流量，但山東凱哥在片尾放上自己的衛星定位，自稱他是從福建福州長樂機場外海灘下的海，15日下午2點53分左右抵達桃園，並在留言區強調「我自己去的，帶了四桶油，去用了九個小時」。

山東凱哥後續也向中網友報平安，語帶嘲諷稱：「我已經平安歸來啦！毫髮無傷，只是衣角略髒。灣灣的雷達應該很垃圾啊！」還有其他小粉紅附和：「有沒看見台獨份子抽他？」山東凱哥則回應：「等我們一起衝上灣灣島，活捉小賴賴（指賴清德）」。

不過這2段影片目前已無法在抖音上找到，也搜尋不到山東凱哥的帳號。但旅義華僑作家李穎今天將2段已被其他人備份下來的影片分享到X平台上，Threads上也有台灣網友轉發，不少人認為造假機會高，「750多公里花了9個小時……這小皮艇在海裡可以開到平均時速83公里？」、「懂得航行的都會知道 : 航跡線不可能會是一直線的，尤其又是這種小橡皮艇！ 」、「沒曬黑、沒脫水、還能自拍，根本神蹟」。

不過知名開源情報者溫約瑟指出，山東凱哥的第二支影片背景，應是桃園觀賞海景熱門地點「大園潮音海風車」旁，「經比對，影片中的地貌與大園區灘岸相符，中國國旗旗桿的陰影方位也與登陸時間（15日14時53分）相符。」

雖有不少人認為山東凱哥作假成分高，但也有另一群網友批評若此是屬實，無疑是台灣國防嚴重破口，海巡署表示已掌握相關資訊，正在查證影片是否為境外假訊息操弄，或涉及違法越境行為，並將依法處理。

上週一對中國籍父子偷渡來台，順利從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，外界也質疑我國安防線被衝破。海巡署坦言，橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，正爭取相關預算，積極建置紅外線熱像儀等岸海監偵系統、增加艦艇能量及提升立體偵蒐能力等設備。

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