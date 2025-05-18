力挺罷免林沛祥！簡舒培：別讓苗栗秋後算帳的歷史 在基隆重演

簡舒培（右）今呼籲基隆鄉親踴躍參與二階連署，讓失言風波、不認真立法的藍委林沛祥，進入罷免投票。（記者俞肇福攝）

2025/05/18 17:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨台北市議員簡舒培今天（18日）下午到罷團「基隆絕沛」總部宣講，簡舒培說，苗栗公民團體「苗栗國罷免立委連線」二階連署未過，接著就是秋後算帳，被國民黨苗栗立委邱鎮軍提告「妨害名譽」。她呼籲，還剩下19日（週一）到21日（週三），還未連署的基隆人趕快來二階連署罷免國民黨立委林沛祥，讓連署跨過法定門檻的30394件，進入罷免投票的第三階段。

大罷免潮席捲全台，推動罷免國民黨基隆立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，今天下午舉辦宣講，包括民進黨立法委員張雅琳、台北市議員簡舒培、網紅皮筋兒、女神下午茶等人，雖然今天下午間歇性下大雨，但是現場仍湧入支持者相挺。

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簡舒培說，基隆市前民政處長張淵翔所以進入戶政系統查個資，要協助連署罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷，張淵翔為了護航他兄弟林沛祥才這樣做，結果林沛祥說與他無關，林沛祥是國民黨員，張淵翔做錯事，難道國民黨立委林沛祥不用出來撻伐？

簡舒培說，林沛祥之前一句話都沒有修理或是指責張淵翔，近日卻突然失言頻頻，先是羞辱罷團「不是正常人、像路邊失敗的塗鴉」後，又再度譏諷罷團「都是社會邊緣人」，還說什麼1%的人才，引爆公民怒火；其實，他的言論就是要轉移媒體關注焦點，不要一直聚焦在張淵翔利用職務之便，進入戶政系統的事件上。

簡舒培舉例說，國民黨立委很奇怪，跟選民說，她（他）們很有力，把公部門水電預算刪除，把消防署的消防員消防頭盔採購預算刪除，這些公務員不是為民進黨服務，是為人民服務；她是台北市大安文山區的市議員，她一定跟選民報告她任內爭取的建設與預算，但是國民黨立委卻相反，他們跑去跟選民報告說，他們刪除了多少執政黨預算。

簡舒培籲請基隆鄉親還沒連署罷免的，趕快來連署，已經連署好的，趕快幫忙詢問左鄰右舍或是好朋友同學，一起來連署罷免林沛祥，讓「基隆絕沛」二階連署跨過法定門檻3萬394份，進入第三階段投票。

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