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    台灣聯合國協進會日內瓦發聲 李妍慧：台灣經驗可助WHO防疫

    台灣聯合國協進會再度前進日內瓦WHO的會議活動前遊行及發聲，國際行動代表李妍慧也是新竹市前市議員，她說：台灣醫療經驗可為世衛組織提供有效具體防疫。（李妍慧提供）

    台灣聯合國協進會再度前進日內瓦WHO的會議活動前遊行及發聲，國際行動代表李妍慧也是新竹市前市議員，她說：台灣醫療經驗可為世衛組織提供有效具體防疫。（李妍慧提供）

    2025/05/18 18:06

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣聯合國協進會連續第23次參加台灣加入WHO聲援活動，今年由團長黃淑純、副團長曾琮愷，國際代表李妍慧、新北市議員陳乃愉等青年代表到歐洲聯合國總部三腳椅廣場集結，在世界衛生大會前夕，舉辦大遊行，為台灣加入WHO發聲。

    國際行動代表也是民進黨中執委的新竹市前市議員李妍慧表示，台灣人應該發聲，因為我們對世界衛生組織可做出貢獻，台灣參與的聯合國組織跟世界衛生組織，不應受中國干擾，這幾年疫情對世界嚴重傷害，台灣的醫療經驗可以為世衛組織提供有效具體的防疫。

    台灣聯合國協進會常務理事也是新北市議員陳乃愉表示，她已連續4年參與聲援台灣加入WHO，前2年在世衛舉辦的健走，她都遇到秘書長譚德塞，也當面跟他請問，為何台灣無法加入世界衛生組織 ，他的回答都是，需要會員國多數同意，而且中國不同意很難讓台灣加入，所以，台灣人更應該衛自己發聲，讓世界知道，台灣不屬於中國的一部分。

    台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷表示，他已經第8次到日內瓦參與台灣加入WHO聲援活動，有一次遇到WHO的官員，他們也很希望台灣加入，但是因為中國及聯合國2758號決議的不當解釋，阻止台灣參與國際組織，這是全世界最不合理的打壓，但台灣不能放棄發聲，只要我們每年努力，有一天一定會成功，台灣也要堅持反駁2758號決議的不當濫用，取代確保臺灣不屬於中國對一部分。

    網紅斯坦，也是台灣女婿，全程紀錄聲援台灣加入WHO的行動，他認為如果當初世界衛生組織聽從台灣衛福部專業建議，實施防疫措施，全世界疫情也不至於這麼嚴重，之後導致美國認為世衛組織沒有做出正確的決定，進而退出世界衛生組織，所以台灣應加入世界衛生組織，為人類健康做出貢獻。

    最後，台灣聯合國協進會也與歐洲台僑一起唱音樂劇悲慘世界歌曲，表達台灣要對抗強權的決心，同時持續為台灣加入WHO持續發聲。

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