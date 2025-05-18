賴清德喊大罷免是直接民權 黃國昌：為何反對公投？

針對目前如火如荼推動的「大罷免」，黃國昌（左3）說，對大罷免說不，就是對賴清德說不。（記者陳建志攝）

2025/05/18 17:59

〔記者陳建志／台中報導〕賴清德上任總統將滿週年，民眾黨今天下午在台中水安宮前廣場舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」，全民退貨行動。民眾黨立委和黨主席黃國昌接連上台開講，民眾高喊「賴清德，退貨」、「把阿伯救出來」，已被民團罷免送件的國民黨立委廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋也輪番上台，請民眾投下不同意票，黃國昌更在民主退貨牆批賴寫下「專制獨裁，滿口謊言」。

針對大罷免，黃國昌今天在現場受訪時批評，賴清德對於大罷免可說是左支右絀，敢做不敢當，明明是民進黨躲在民團背後發起，作為黨主席卻沒有勇氣承認，以台中市來說，去年6月民進黨立委選輸的市議員江肇國就已由助理發動大罷免，意思就是選輸要翻桌，重新掌控國會，遂行一黨專政。

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至於賴清德說大罷免是直接民權更是可笑，強調民進黨是公投起家的，如果有把人民當成頭家，還相信直接民主，當在野黨希望把重大政策交由人民公投，由所有人民共同決定時，民進黨立委為何全部反對？強調如果賴清德有把直接民權放在心中，就把是否支持核三延役交由全民公投共同決定。

黃國昌表示，今天活動是「下架ㄌㄨㄚˋ退貨ㄌㄨㄚˋ」，台灣人民用選票讓他當上總統，但執政1年卻跳票連連，如果要守住民主，就要守住台灣，賴清德想要走回一黨專政、一黨獨裁，想要重新控制國會的企圖一定不會讓他得逞。

針對目前如火如荼推動的「大罷免」，黃國昌說，對大罷免說不，就是對賴清德說不，讓民進黨知道人民才是國家的主人。

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