虐童刑責公聽會週四登場 朝野提案最重死刑或無期、不得申請假釋

立法院司法及法制委員會週四將舉辦「回應民意，虐童刑責法制總檢討」公聽會，圖為立法院。（資料照）

2025/05/18 17:27

〔記者林欣漢／台北報導〕「剴剴案」引爆全民怒火，10日民團號召上千人走上凱道，提出刑法增訂虐殺兒童罪等訴求，立法院司法及法制委員會週四將舉辦「回應民意，虐童刑責法制總檢討」公聽會，國民黨團提案，對於凌虐幼童致死者，最高刑度提高至死刑或無期徒刑；民進黨立委陳亭妃等人提案，於刑法新增妨害幼童發育罪或《兒童及少年性剝削防制條例》部分罪名者不得申請假釋；國民黨立委許宇甄、吳宗憲等人，以及民眾黨團也提案，宣告無期徒刑者不得假釋，並不受減刑、大赦的影響。

週四的公聽會討論提綱，主要有4點，包括虐弒兒童相關刑責法制是否有策進之處；是否應全面檢討「無期徒刑」法制，可否增列「不得假釋」；是否應檢討「有期徒刑」，增列不得假釋規定；如何保障虐童案被害人訴訟上的權益。

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國民黨團提出「中華民國刑法第286條條文修正草案」，對於凌虐幼童致死者，最高刑度提高至死刑或無期徒刑；國民黨立委邱鎮軍等人也提案，對於未滿18歲之人施以凌虐致死之犯行，增列「死刑」，並提升致重傷之刑責。

憲法法庭於113年9月20日作成憲判字第8號判決，藉由設定「犯罪情節屬最嚴重」及「最嚴密之正當法律程序要求」等條件，實務上大幅限縮法院依法宣告死刑之可能。許宇甄、吳宗憲等人，以及民眾黨團，參酌國際「終身監禁不得假釋（life sentence without parole）」作法，提案增訂刑法第33條之一，宣告無期徒刑者，得宣告不得假釋，並不受減刑、大赦之影響。

陳亭妃等人提案，於刑法新增妨害幼童發育罪或《兒童及少年性剝削防制條例》部分罪名者不得申請假釋，並提高妨害幼童發育罪之刑責。

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