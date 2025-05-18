世壯運「四邊包繩不打洞」被酸爆 北市建管處發聲：別再批評市府！

世壯運形象看板被發現印出「四邊包繩不打洞」這行不明所以的字樣，在網上掀起嘲諷。（圖翻攝自Threads）

2025/05/18 17:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界壯年運動會昨天（17日）正式登場，但在賽事展開前卻發生宣傳海報將台北英文「TAIPEI」拼成「TAIIPEI」、志工證姓名亂翻譯、賽制混亂、資訊看板簡化或錯字等各種出包。針對賽事形象看板被發現印出「四邊包繩不打洞」這行不明所以的字樣，在網上掀起嘲諷一事，台北市建管處稍早發出嚴正澄清聲明，稱建築工地世壯運會宣導廣告是民間自行製作，並非官方製作張貼，外界不要再批評市府。

一張世壯運形象看板中央出現一行「四邊包繩不打洞」字樣的照片，這幾天在網上掀起熱議，大批網友直呼不懂形象看板出現這行字的用意為何，這行字如果是宣傳標語，究竟想要表達什麼也讓人看了霧煞煞。當中有鄉民猜測，可能是主辦的台北市政府留給施工方的備註，中間不知道出了什麼差錯，才會直接印在看板上。

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由於世壯運烏龍出包不斷，「四邊包繩不打洞」也順勢成為迷因，甚至還有網友玩起打油詩，「四邊包繩不打洞，十里山路不換肩」、「龍生龍，鳳生鳳，四邊包繩不打洞」、「一龍二鳳三萬安，四邊包繩不打洞」、「四邊包繩不打洞，2028酸宗痛」，狠酸蔣市府脫線。

對此，北市建管處今天發出4點聲明澄清：「一、『2025臺北世界壯年運動會』宣傳推廣期間，建管處本就提供世界壯年運動會官方數位宣傳電子圖檔，轄內施工中建築工地廠商可在考量風壓等施工安全事項與市容的前提下，協助以圍籬空間為城市盛事宣傳。二、本案張貼於中山區建築工地圍籬之廣告，『四邊包繩不打洞』字樣是該工地營造廠委託印製廠商時誤植。」

「三、建管處於114年5月14日接獲反映後，因並非市府發包，也非市府製作，故所扮演的是立即居中連繫的角色，隨即請該營造廠協助改善，該公司已於當日完成撤除作業。四、建管處表示，雖過程有瑕，但仍然感謝民間單位願意積極協助推廣世界壯年運動會及希望臺北市正向發展的用心。本案為個別製作疏失，經提醒已即時改正，也請外界多鼓勵、正向建議願意共同為臺北市盡心盡力的參與單位。」

建管處表示，「針對外界因這次事件而對市府批評，甚至無限上綱，在事實基礎上即為錯誤，現在既然已經澄清，也請外界不要再以訛傳訛，刻意操作。」

不過網友們還是不買單，「所以他們想了一天，是指這是民眾自發印錯？」、「被笑這麼多天，萬安寶終於想到一個可以下的台階」、「請問若不是事實怎麼會被瘋傳呢？」、「四邊包繩不打洞踢皮球大賽開始」、「那『TAIIPEI』又是誰印的？」、「就都印出來了還在以訛傳訛，推卸責任廢到笑」。

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