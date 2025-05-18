中國直播主狂拍、穿解放軍裝上街 學者：有心人士測試社會底線

台灣近期出現中國抖音直播主在學校門口狂拍學童上下課，甚至有穿著解放軍衣服的人士出現在超市。（圖擷取自Thread）

2025/05/18 17:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣近期出現中國抖音直播主在學校門口狂拍學童上下課，甚至有穿著解放軍衣服的不明人士出現在街頭。學者研判，相關滋擾有檯面化的現象，一來可藉此嘲諷賴政府強化國安作為，也在試探台灣社會韌性及底線。

有民眾在Thread發文質疑，台灣最近有越來越多「單人直播」，手機螢幕均一樣顯示「台灣直播」的簡體字，在大街小巷一直拍；也有網友分享，在台北市、新北市等地，都有中國人士特意直播台灣民眾的生活動態，甚至有不明人士穿著解放軍的衣服上街，相當詭異。

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對此，警察大學國境警察學系助理教授王智盛今日受訪表示，感覺上有部分特定人士在台灣內部進行滋擾行為，有些可能原本就在台灣的，或透過不同方式來台的中國人，而且有刻意把滋擾行為檯面化的現象。

王智盛指出，某種程度是透過檯面化行為，凸顯可以在台灣如入無人之境，想要怎麼拍就怎麼拍，也可以穿著解放軍的衣服，形成一些既定印象。

王智盛分析，形成既定印象，不禁令人懷疑是有心人士或對岸特意安排？以一種迂迴的方式在嘲笑或暗諷賴政府的強化國安法制作為，塑造一種「你看那是沒有用的」，他們還是能夠明目張膽進行各種滋擾行為。

王智盛進一步說，從整體來看，無論是直播、吵架或中國海警船越界驅趕台灣漁船等，滋擾面向越來越多元，這是對台灣社會的測試，試探台灣的反應、應變速度、台灣人是不是在乎，藉此找到社會破口。

他強調，當1個穿著解放軍軍裝的人走在路上，台灣民眾不以為意，下次可能就會更進一步，換成5個穿著解放軍裝的人在路上測試。現在直播拍人沒事，下一步可能就拍機敏的，這是在多元試探台灣社會的底線及韌性。

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