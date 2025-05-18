民眾黨「人民要當家」宣講會 力挺藍營立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋

民眾黨舉行「人民要當家」宣講會，主席黃國昌（左三）等力挺國民黨立委廖偉翔（左二）、黃健豪（左四）、羅廷瑋（左一）三人，台中市副市長鄭照新（右一）也上台。（記者歐素美攝）

2025/05/18 17:14

〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨今天在台中市水安宮舉行「人民要當家」宣講會，民眾黨台中市議員江和樹力挺國民黨台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋3人，要求大家團結，顧好他們3人，否則台中會很慘；民眾黨主席黃國昌也說，當初柯文哲沒有挺錯人，要求大家為這3人加油。

國民黨立委廖偉翔說，感謝今天勇敢站出來的台灣人，再過2天就是520，細數賴清上台一年政績，他想很久都想不到，痛批賴政府沒有福國利民，只有空轉，一年鬥爭無限，說好的拚經濟呢？面對美國關稅及匯稅，行政院長要大家安心睡，副總統說潤餅捲要包什麼，總統說至少還有音樂，很諷刺。

請繼續往下閱讀...

廖偉翔並指出，台北舉辦世壯運，政府官員一開始都說沒空，聽到黃仁勳要去就都有空，這就是政治算計，去年底，阿伯（柯文哲）被檢調羈押抓走，讓人看到司法對在野黨撲天蓋地的搜索、羈押、大惡罷。羈押在野黨，放了洗錢的林秉文及涉案的前內政部長陳宗彥等，當執政黨在惡鬥時，在野黨努力地改革，執政黨卻用釋憲、覆議等不斷干擾，要求大家守護在野黨立委，出來投下不同意罷免票，也是投下對賴政府不信任的一票。

國民黨立委黃健豪說，國民黨和民眾黨合作才能對抗執政黨，中共同路人在總統府、國會辦公室，但司法20萬元交保，柯文哲主席卻在沒有任何實質證據下被關在監獄；強調在野黨無法站出來發聲，民主就會走到盡頭，拜託大家勇敢的站出來投下不同意罷免，不是守護他黃健豪等人，而是要守護台灣的民主，守護前人打拚下來的民主政治，代表我們還有監督政府的權利。

國民黨立委羅廷瑋則說，他們3人因柯P推薦而當選，柯文哲像老師也像朋友，他曾提醒柯文哲「現在的司法不值得我們信任」，但柯文哲說相信再怎麼亂，台灣司法不會成為政黨工具。羅廷瑋痛批司法成為民進黨除異己的工具，這就是獨裁，大家在立法院為國會改革、財劃法等打拚，這一刻更需團結在野黨勢力，持續改革。

民眾黨舉行「人民要當家」宣講會，力挺國民黨台中市三名立委。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法