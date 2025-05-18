為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    福州再推統戰措施 資金補助台灣藝人演出

    中國福建福州今天宣布打造「福馬同城生活圈」，「鼓勵」台灣藝人到福州進行小型營業性演出活動，並提供場地支持與資金補助。（圖擷自海交會官網）

    中國福建福州今天宣布打造「福馬同城生活圈」，「鼓勵」台灣藝人到福州進行小型營業性演出活動，並提供場地支持與資金補助。（圖擷自海交會官網）

    2025/05/18 18:31

    〔中央社〕在陸委會、文化部查處唱和中共的台灣藝人之際，中國大陸福建福州今天宣布打造「福馬同城生活圈」，當中提及「鼓勵」台灣藝人到福州開展小型營業性演出活動，並提供場地支持與資金補助。

    據中國官媒央視新聞報導，在今天舉行的第27屆「海峽兩岸經貿交易會」開幕式上，福州發布「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第二批政策」，針對融入兩岸共同市場、提升生活便利化、增進福馬同城交流等3個方面推出10條措施，包含進出口貿易、開拓市場、同等待遇、人文交流等領域。

    這10條措施中，包含一條「鼓勵台灣藝人到福州開展小型營業性演出活動，並提供場地支持和資金補助」的表 述。

    福建一直是中共對台推出措施的前線，福州宣布鼓勵台灣藝人開展小型營業性演出活動，正值陸委會表態要查處唱和中共的台灣藝人。

    大陸委員會（陸委會）主委邱垂正日前接受媒體專訪時表示，部分在陸發展的台灣藝人在特定時間點轉發中共圖文，這樣的行為恐涉及中共黨政軍合作行為，可能違反兩岸條例第33之1條，必須依法查處。

    另外，這10條措施中還包含提供台灣民眾「同等待遇措施」。在福州的台灣民眾持台灣居民來往大陸通行證（台胞證），可參與商務領域消費品「以舊換新」活動。

    在推進兩岸共同市場方面，措施包含對福州馬祖產業合作園區加工再出口東南亞的產品，給予區域全面經濟夥伴協定（RCEP）原產地證書發證政策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播