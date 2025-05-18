這些人同框直播超諷刺！ 朱凱翔喊「恕我攔轎」網轟噁心

朱凱翔近日與李孝亮、鍾沛君、陳菁徽同框直播，過程中開黃腔揶揄李孝亮，還不斷想吸引鍾沛君注意，整段直播讓網友看傻眼。（圖翻攝自Threads）

2025/05/18 23:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾身陷性騷爭議的親藍名嘴朱凱翔，近日與罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮、國民黨台北市議員鍾沛君、藍委陳菁徽同框直播，過程中揶揄起最近接受媒體受訪時脫口抱怨「無法直接聯繫到朱主席」掀外界討論的李孝亮，竟然開黃腔稱「我想說你又要去攔轎陳情了，主席！恕我攔轎！」，還不斷想吸引鍾沛君注意，讓大批網友看傻眼。

國民黨主席朱立倫口口聲聲稱團結、盡全力罷綠委，卻被質疑只是「說說哥」，上週三（14日）李孝亮接受媒體訪問時坦言，現在罷免吳沛憶只收到約莫6千份連署，距離法定門檻（2.4萬份）還有一大段距離，希望黨中央能更積極協助，還脫口抱怨「無法直接聯繫朱主席」，引發討論。後續藍營發言人楊智伃回應說國民黨不是只有朱立倫一人，要聯繫朱立倫也不是只有打電話給朱立倫本人，被解讀明顯帶有指責；隔天（15日）李孝亮出席藍營記者會，稱自己「無法直接聯繫朱主席」一說是「不當發言」，為此致歉，讓輿論進一步延燒，不少人認為李孝亮被施壓道歉，甚至還出現同情李孝亮的聲音。

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李孝亮近日與朱凱翔、鍾沛君、陳菁徽同框直播，朱凱翔竟然大開黃腔調侃李孝亮，「我想說你又要去攔轎陳情了，主席！恕我攔轎」，說完自己笑得非常開心。一旁3人除了李孝亮陪笑，2名女性則明顯尷尬，陳菁徽試圖轉移話題，鍾沛君則露出一臉狐疑的表情說，「你有發現這邊沒有人笑嗎？」朱凱翔竟然伸手拍了拍鍾沛君肩膀，「我知道妳是笑的，我知道妳的心中……」，鍾沛君則表示「我聽不懂你在說什麼」。但朱凱翔仍認為自己的黃色笑話很有趣，不斷想吸引鍾沛君注意，「我走不出來了，恕我攔轎哈哈哈哈哈……」，鍾沛君這時直接拉高音量，但還是故作笑臉對朱凱翔說「走開啦！卡正經ㄟ！」

值得注意的是，除了李孝亮，這段直播中出現的人物剛好都是性騷相關爭議的加害者、被害者和證人。鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強抱、強吻；陳菁徽則因事發當晚與鍾、朱2人聚餐，作為該案關鍵證人出庭指證朱學恒狼行。朱凱翔則在2023年被雲林縣無黨籍議員陳芳盈指控曾當面問她「我可以和妳打砲嗎？」，痛批朱凱翔比朱學恒更令人反胃，當時朱凱翔還因此一度宣布其經營的「不演了新聞台」粉專和YT暫停更新，但在風頭過後又悄悄復出。

如今性騷擾受害者鍾沛君竟與另案加害者朱凱翔同框且有說有笑，讓這段直播影片在網上引起熱烈討論，「鍾沛君不是之前淚聲俱下說被性騷擾，然後內心受創……現在她跟性騷犯並肩而坐、談笑風生還有肢體接觸是？」、「朱凱翔還摸鍾沛君好幾下，這時又沒有騷擾了？」、「鍾沛君是性騷、公然猥褻受害者，朱凱翔則是加害者，能讓這些人和樂融融的湊在一起的黏著劑，也只有政治利益了」。

不過也有人表示，「影片中兩個女性都沒有想回應朱，也試著轉移話題、表現出無奈，鍾沛君有試著用開玩笑的方式制止」、「沛君，不舒服就說不舒服！對方先開黃腔，你不拒絕，然後你明明知道他說『主席恕我攔轎』的雙關語，你又繼續容忍，只回應『我不知道你說什麼』……看吧！接著就拍肩下去，又用手掌外側碰妳左上臂肩膀附近，用裝笑掩飾、用持續說話掩護揩油、吃豆腐，甚至意淫的行為，這根本性騷擾的教學版了！」。

更多網友則痛批朱凱翔，「朱凱翔無論言語還是行為都很越界，真的噁！」、「這種老藍男的黃色笑話到底哪裡好笑？」、「真低級的噁男」、「有夠難笑的，言行舉者真的讓人有夠反胃」、「有些人不講低級笑話就不會講話，不動手動腳就不會互動一樣」、「一整個黨從上到下都是同一素質」、「低級當有趣！」、「講一次人家不太想鳥他，第二次還發出淫笑，手還在那邊碰來碰去，超噁！」

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