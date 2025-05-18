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    民眾黨前進台中 立委輪番炮轟綠色執政

    民眾黨「人民要當家」宣講會，透過推「賴皮」球，訴求退貨總統賴清德。（記者歐素美攝）

    民眾黨「人民要當家」宣講會，透過推「賴皮」球，訴求退貨總統賴清德。（記者歐素美攝）

    2025/05/18 16:51

    〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨今天在台中市水安宮前舉行最後一場「人民要當家」宣講會，吸引約1200位支持者到場，民眾黨立委黃珊珊等輪番上台痛批執政黨，要求退貨總統賴清德。

    民眾黨立委張啟楷批評賴清德讓台灣人用肺發電，強調電力就是國力，核三廠封廠不准台電漲價，要早日將阿伯（柯文哲）救出來；民眾黨立委林國成則批評賴清德整肅異己、打壓百姓，要求退貨賴清德。並質疑民進黨提國安法庭及恢復軍法，是要戒嚴嗎？

    民眾黨立委黃珊珊則表示，去年總統大選，柯文哲主席的政見是共融社會、和諧台灣，但一年後，現在的政府只會搞撕裂、搞仇恨，當家鬧事，拿不出政見，只會搞大罷免。

    民眾黨立委林憶君則轟執政亂編預算，連國防預算編多少都不知道，太離譜了！潛艦國造原訂四月海測，卻至今未海測，還浮不起來！完全跳票，民眾黨則為了財政紀律，理性監督財政預算。

    民眾黨立委麥玉珍則說，阿伯（柯文哲）說只要我們住在台灣就是台灣人，新住民基本法已表決通過9個月，新住民發展署尚未成立，批評賴政府欺騙新住民，是最大的詐騙集團，要求賴清德下台。

    民眾黨立委陳昭姿則批評賴清德執政一年，沒有政績、只有跳票。萊豬不只美國進口，澳洲也要進口，且沒有查廠就進來了。

    民眾黨在台中市水安宮前舉行最後一場「人民要當家」宣講會，吸引約1200位支持者到場。（記者歐素美攝）

    民眾黨在台中市水安宮前舉行最後一場「人民要當家」宣講會，吸引約1200位支持者到場。（記者歐素美攝）

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