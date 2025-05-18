與李孝亮同框互動 朱立倫狠批賴清德「併購說」

國民黨下午在萬華舉辦政策說明會，國民黨主席朱立倫（中）與罷免吳沛憶領銜人李孝亮（右3）同台。（記者何玉華攝）

2025/05/18 16:31

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（18）日下午在北市中正萬華區的政策說明會，繼早上罵總統賴清德獨裁，又引賴清德以大公司、小公司做生意的方式形容兩岸關係，是準備出賣台灣，「任何一個領導人敢講這種話，就準備被民眾推翻」。

朱立倫早上出席在北投舉辦的政策說明會，大批賴清德搞獨裁，下午出席萬華的政策說明會，與罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人李孝亮同台，互動熱絡，稱讚李孝亮很勇敢，要給他加油，並指媒體對該選區的罷免案見縫插針，強調國民黨在這個時候，每人的心中只有大我、團結，沒有分個人。

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賴清德喊中想合併台要「開條件」 朱立倫：講什麼鬼話

另一方面，他又提到賴清德在昨天接受網路頻道專訪時說，「中國是一個大公司，台灣是一個小公司，你要跟我們合併，你要開條件，不是台灣開條件」，痛批賴清德「在講什麼鬼話」，是準備出賣台灣嗎?「任何一個領導人敢講這種話，就準備被民眾推翻」。

朱立倫批評賴清德對內搞內鬥、消滅在野黨，對外完全無能。對老共就說「趕快開條件大家來講」；對美國，還沒開始談，就先跪下來把台積電送出去、帶了138家台灣大企業去投資美國，還驕傲地說「要讓美國偉大」、「美國優先」。

朱立倫批評賴清德「搞錯了」，「你是中華民國總統，怎麼可以讓美國偉大，怎麼不讓台灣偉大呢？怎麼美國優先呢？不讓台灣優先呢?」這是典型的出賣台灣，應該下台、應該罷免。

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