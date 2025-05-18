張善政舉奧運為例 轟惡罷就是把金牌的人拉下來

桃園市長張善政（左7）出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，拜託民眾7月要投不同意罷免票。（記者李容萍攝）

2025/05/18 16:22

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市黨部今（18）日在中壢區龍江市民活動中心舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，桃園市長張善政到場形容民進黨就像是搶走奪金牌的選手，他說，奧林匹克競賽4年舉辦1次，沒拿到金牌的人就回去磨練，4年後再來，現在賴清德總統卻想從金牌得主的手中搶下金牌，他怒嗆「若是這樣，那以後奧林匹克也不用辦了」。

張善政批評民進黨沒拿到金牌的人很生氣，要把所有項目金牌的人全部拉下來，「現在就在做這種事情就是惡罷，把贏的人拉下來」，還很驕傲的說「你不是金牌，我才是！」令人質疑究竟道理何在，呼籲大家要站出來，要出來捍衛立委魯明哲、邱若華，不能坐視這種惡行惡狀行為。

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張善政肯定魯明哲從市民代表、議員、中壢市長、到立委，一路走來建設中壢，沒人比魯更了解中壢，魯為中壢盡心盡力，找不到第二個人，他當立委表現傑出，綠線捷運從八德延伸到中壢，去年預算報中央，兩週前工程會說綠線捷運可拉到中壢OK，魯明哲是背後最大的推手。

張善政也讚許邱若華是第一次當選立委，表現問政理性認真，表現傑出，市府最近宣布要蓋市立醫院，位於八德、中壢交界，邱若華在後面幫很多忙，還有綠線從八德延伸至中壢，從中壢搭捷運過去只要3站，需要邱若華、魯明哲幫忙，兩人就像是中壢的2隻腳，缺一不可。

張善政表示，7月就要投票，大家一定要出來投不同意罷免，現在有些人不知是故意還是太天真，說「我不要出來投票，罷免就不會過」，這是不對的！如果不出來投不同意罷免票，反而更可能讓那罷免案通過，希望大家回去後「一傳十、十傳百」，一定要出來投票，要投不同意罷免票，不要被騙，呼籲民眾出來投不同意罷免，「桃園6席立委，1個不能少」。

魯明哲則說，這場罷免的能量早已不只在中壢，從北端的龜山、桃園，到平鎮、龍潭、沿海選區，國民黨民代都面臨相同的惡罷威脅。他強調，這不是一場孤立事件，而是「桃園大罷免」，若不團結抵抗，未來每位民代都會深受其擾，呼籲桃園市民踴躍投下「不同意罷免票」，用選票拒絕政治清算，保護民主與生活。

立委魯明哲、邱若華團隊出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，舉牌拜託民眾要投不同意罷免票。（記者李容萍攝）

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