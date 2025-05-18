號稱300人次實則稀疏 張宏陸：林國春「戰獨裁」說明會令人哭笑不得

藍營舉辦的戰獨裁政策說明會今登場，現場民眾手持「拒絕綠色恐怖」。（記者羅國嘉攝）

2025/05/18 16:33

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員林國春今（18）日上午於板橋雙十人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，邀請多位藍營立委、民代批評民進黨政府執政「傲慢專斷、司法濫權」，現場民眾情緒高漲，有人高舉布條批評總統賴清德，也有民眾表示音量干擾，「現場分貝超過」，引起正反兩方角力。此外，立委張宏陸也指活動號稱吸引近300人次參與，但實際現場出席人數卻稀疏，實在令人哭笑不得。

林國春強調，民主不是空白支票，人民有權對執政者提出質疑與反制，痛批民進黨「無視民意、操弄輿論」，呼籲全民站出來「對抗獨裁」，更形容此場說明會是一場「民主自救運動」。

請繼續往下閱讀...

活動邀請多位國民黨民代輪番上陣，包括立委吳宗憲、葉元之，新北市議員王威元、洪佳君、台北市議員侯漢廷、桃園市議員凌濤等人。現場有不少支持者到場，並高舉「拒絕綠色恐怖」、「大收押大追殺大迫害 賴清德真是喪心病狂」等手舉牌。

葉元之表示，交通建設如「泰版輕軌」計畫一拖再拖，批評民進黨立委張宏陸「承諾跳票、毫無作為」，並點名蘇巧慧「口頭反對財劃法卻未實際提案」，質疑其只會「出一張嘴」。

凌濤則強調，現政府不僅經濟政策反覆、失去國際對話契機，還不積極應對NVIDIA執行長黃仁勳來訪等重大經濟機會，並帶領群眾喊出「綠共下台、賴清德下台、張宏陸下台」等口號。痛批政府將台積電利益「拱手讓美」、卻又打模糊仗迴避「脫中入美」政策責任，呼籲民眾「不是為了自己，而是為了下一代」站出來守護民主。

針對此次宣講活動，張宏陸表示，完全是在為葉元之而辦，雖然都在攻擊自己，但只是要為即將到來的罷免投票暖身。並指2024選戰中，雖然國民黨對手林國春的抹黑攻擊無所不用其極，但選民已用選票為他主持公道。現在他們又為了惡罷及為葉元之轉移焦點，攻擊的內容冷飯新炒，毫無新意，相信板橋的民眾都看在眼裡。

張宏陸說，不要因為選輸挾怨報復，做這種偏執不理性的做法，也許在多席次的議員選舉有助於他爭取偏激藍的選票，但政治人物問政處事應該要正大光明，不要繼續走這種攻擊抹黑的舊路線。

此外，張宏陸認為，由於現場人數稀稀落落，這是因為活動完全沒有正當性的緣故。這次支持公民團體大罷免活動的，很多都是原本藍營的支持者，因為藍委在立院的作為，正常人都無法接受；而國民黨的惡罷、偽造連署、還有像此次林國春辦的宣講，卻令人唾棄，可能連藍營原有的支持者都看不下去了，否則以國民黨的動員能力，一場活動竟然才宣稱300人次，實在令人哭笑不得。

藍營舉辦的戰獨裁政策說明會今登場，現場民眾手持「大收押大追殺大迫害 賴清德真是喪心病狂」。（記者羅國嘉攝）

立委葉元之表示，交通建設如「泰版輕軌」計畫一拖再拖，批評民進黨立委張宏陸「承諾跳票、毫無作為」。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法