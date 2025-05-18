朱立倫嗆民進黨像「鬥雞」 只想消滅異己、變相推翻選舉結果

國民黨主席朱立倫（右6）、桃園市長張善政（右5）、立委魯明哲（右4）等人席桃園中壢「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，批評賴清德「鬥雞總統」要消滅在野黨。（記者李容萍攝）

2025/05/18 14:59

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市黨部今（18）日在中壢區龍江市民活動中心舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，國民黨主席朱立倫形容民進黨就像是「鬥雞」，「鬥雞總統賴清德」上任迄今所有反對賴清德的就要被罷免、被幹掉，賴利用罷免漏洞，25％就可罷免，「不出來投票等於罷免」，呼籲大家一定要站出來投不同意罷免票。

朱立倫表示，去年5月20日至今「台灣大不幸」，只有一個「鬥」字，大家選了一位鬥雞總統，從頭鬥到尾，兩岸要鬥、國會要鬥，賴在受訪說「朝小野大就要要用更大民主來解決，就是大罷免」，就是要消滅在野黨，但是全世界有哪一個國家是執政黨選輸了就要罷免在野黨，這就是變相推翻選舉結果。

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朱立倫說，過去陳水扁前總統8年曾經也面對過朝小野大，從來沒有搞大罷免，難道陳水扁比較笨？上次陳水扁出來勸賴清德不要再繼續搞罷免，反被抹紅成「中共同路人」。可見只要講的話不順賴清德的意，就會被攻擊、被抹紅，毫無底線的無差別對待，所有反對賴清德就要被罷免、被幹掉，賴清德利用罷免漏洞，25％就可罷免，支持立委邱若華、支持立委魯明哲的，一定要出來投不同意罷免。

朱立倫反問「魯明哲當立委做錯什麼事？」而是魯明哲得罪了賴清德，因為太努力、幫桃園爭取太多，就應該要被罷免，這毫無道理。魯明哲為桃園爭取259億預算，4年下來超過1000億，賴清德之前當台南市長時還說財劃法「一定要修」，現在卻說「不能修」，前後不一，全都是假話，集錢又集權。

朱立倫提到，魯明哲幫軍公教、警察、消防、海巡發聲，爭取退休金保障不得低於80％，這竟然也成了罷免的理由，還有國民黨團推動5天國假，包括勞動節、教師節、台灣光復節、行憲紀念日、小年夜，民進黨竟然全部反對。另外，核電廠延役20年讓大家不缺電，國民黨委員主張還錢百姓1萬元，這些都得罪賴清德，民進黨通通反對，民進黨還說只要罷免成功「5天假收回、還錢於民不必想、財劃法取消，這是我們最關鍵時刻」，反罷免不只是為魯明哲、也是為台灣民主和民意。

朱立倫強調，前總統蔡英文以前說勞工是民進黨「心中最軟的一塊」，結果現在連放假都不同意，毫無誠信；民進黨還在算計選舉的日子，要挑一個大家最不想出來投票的日子，就是要玩「奧步」。他呼籲不管7月底或8月，大家一定要出來投「不同意罷免」，用不同意罷免選票來壓過民進黨、壓制賴清德，團結一致一起反惡罷、反獨裁，保護魯明哲、邱若華，保護珍貴的民主與生活。

國民黨主席朱立倫（中）、桃園市長張善政（右2）、立委魯明哲（右1）等人席桃園中壢「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，呼籲大家一定要站出來投不同意罷免票（記者李容萍攝）

國民黨主席朱立倫（後右4）反問大家「魯明哲（右3）當立委做錯什麼事？」只是得罪了賴清德統，因為太努力，呼籲大家一定要站出來投不同意罷免票。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市黨部黃國園黨部在中壢區龍江市民活動中心舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會。（記者李容萍攝）

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