轟賴清德主張「脫中入美」卻改口 凌濤批施政反覆不該繼續執政

國民黨智庫副執行長凌濤（右）也到場聲援，並指總統賴清德日前接受媒體專訪談及經濟政策，主張「脫中入美」，卻又改口「籃子不要放在美國」立場反覆，痛批「這樣的總統，不該繼續執政。」 （記者羅國嘉攝）

2025/05/18 14:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員林國春於今（18）日上午在板橋雙十人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，針對近期施政失序及民怨四起進行說明，現場吸引近300人次到場，國民黨智庫副執行長凌濤也到場聲援，並指總統賴清德日前接受媒體專訪談及經濟政策，主張「脫中入美」，卻又改口「籃子不要放在美國」立場反覆，痛批「這樣的總統，不該繼續執政。」

凌濤指控，為什麼台灣未來不缺電？是因為賴清德把台積電半導體的供應鏈通通賣給美國，並說「不要跟中國有任何來往，不要跟中國做生意」，但經查發現，台灣與中國的貿易占比仍高達31.2％，遠高於對美貿易的23.7％，質疑政府對外關係處理失真。

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此外，凌濤批評賴政府處理外交與經濟機會的態度消極。他指出，NVIDIA執行長黃仁勳近期訪台，賴清德卻未積極爭取與之會面，錯失與國際科技巨頭對話的契機；而面對昨日登場的「雙北世壯運」，賴清德則以「國政繁忙」為由婉拒出席，對比過去馬英九、蔡英文總統對國際體育賽事的支持，顯得態度冷漠且缺乏肚量。

凌濤提及，現今台灣不僅面對經濟與貿易壓力，更在司法層面遭遇政治打壓。活動最後，凌濤更強調，當日早上已前往台北市士林、北投參與罷免吳思瑤的活動，中午在板橋訴求罷免張宏陸，下午則將前往展開罷免吳沛憶的行動。他呼籲群眾持續站出來，表達對賴政府的不滿，以民主方式推動政局改革。

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