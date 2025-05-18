蔡英文如何擄獲年輕人的心？ 退休教授林健正點出這訊息

陽明交大退休教授林健正點出蔡英文常與年輕人見面及互動，透露願意給年輕人機會的訊息，讓她在年輕人端很受歡迎與肯定。（照片取自總統蔡英文臉書）

2025/05/18 14:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕前總統蔡英文近期出訪歐洲等多國，甚至回到她在英國倫敦政經學院的母校，並與當地的學生互動及對談，所到之處都受到學生熱烈的歡迎，海外學生對能與卸任元首碰面都很激動，蔡英文是如何擄獲年輕人的心？陽明交大退休教授林健正認為，蔡英文每到一個地方，總不忘與當地的台灣年輕學子見面。這樣的安排，看似平常，卻透露出她一貫的價值觀：願意與年輕人同行，傾聽下一代的聲音。也正因如此，她才能夠成為一位成功的政治人物，並在政壇走出屬於自己的路。

林健正分析，年輕學生尚未步入社會，在政治與社會地位上並不顯赫，但她選擇「向下看」，願意給予年輕人鼓勵與陪伴。這樣的互動，不只是讓年輕人感動，也是對下一代潛力的深度投資。對於許多離鄉背井、遠赴海外求學的學生來說，能與一位前國家元首近距離對話，是一輩子難得的經驗，也可能在他們心中埋下一顆返台貢獻的種子。

請繼續往下閱讀...

他曾聽一位交大的學長說過一句話：「對下面的人好，他一輩子都會感謝你；對上面的人好，他可能懷疑你有所圖。」這句話，說明了領導者選擇與誰同行，反映出他的格局與風範。蔡英文以卸任總統身份與年輕人同行，不僅是表面的親民，而是真實地從青年身上學習、理解時代的變化與潮流。年輕人走在前端，有活力、有熱情，也有無限的可能性。能與這樣的一群人同行，才不會落伍，甚至能被他們的勇氣與夢想所激勵。

林健正說，這樣的蔡英文，也正是那個在倫敦街頭獨自走過歲月的留學生，如今願意回頭牽著後來人的手，好像是在向年輕人說：「你可以的，我也曾經是你。」同時傳達這樣的訊息：「我可以，你未來也可以。」他認為，這也說明為什麼蔡英文能夠贏得年輕人的認同與愛戴的原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法