林昶佐將出任芬蘭代表 凌濤諷刺賴政府「開演唱會就能當大使」

民黨智庫副執行長凌濤（右）指總統賴清德執政將屆滿一年，但卻無帶給台灣正面的政績，僅在司法上關了前民眾黨主席柯文哲、查國民黨、欺壓百姓。（記者羅國嘉攝）

2025/05/18 13:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員林國春於今（18）日上午在板橋雙十人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，針對近期施政失序及民怨四起進行說明，現場有300人次到場，國民黨智庫副執行長凌濤也到場聲援，並指期傳出前立法委員林昶佐將出任駐芬蘭代表，僅因曾在當地舉辦記者會、演唱會即獲此任命，諷刺賴政府「什麼時候開過演唱會就能當大使？」實在是荒腔走板、毀憲亂政；現場更高喊「罷免張宏陸、罷免賴清德」的口號。

凌濤指出，現在看到總統賴清德團隊實在是荒腔走板，而近期傳出前立法委員林昶佐將出任駐芬蘭代表，僅因曾在當地舉辦記者會、演唱會即獲此任命，質疑賴政府毀憲亂政，並諷刺「什麼時候開過演唱會就能當大使？看過Ubike就能當交通部長？賣過綠電就能當經濟部長郭智輝？」

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凌濤強調，司法體系正在遭遇侵害，指出現任政府透過大規模搜索與羈押，針對政治異己展開調查，並提及公職選舉委員會主委李進勇過往涉及文書爭議卻未受相關調查，質疑司法公平性。這些做法就是「欺壓百姓、侵犯人權」。也指賴清德執政將屆滿一年，但卻無帶給台灣正面的政績，僅在司法上關了柯文哲、查國民黨、欺壓百姓。

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