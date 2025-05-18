世壯運翻譯頻出包 網質疑相關單位使用「2款中國AI翻譯軟體」

一些網友好奇為何世壯運官方出會出現中英文翻譯意思相去甚遠，以此進行多番研究，結果發現若用2款中國AI翻譯，就能獲得與世壯運出包翻譯類似的詭異內容。（圖擷取自「靠北世壯運」，本報合成）

2025/05/18 15:54

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025雙北世界壯年運動會（世壯運）亂象頻傳，其中在花了近10億元預算的「翻譯」部分，更是接連被爆出包狀況，引起各熱議。對此，一些網友好奇為何世壯運官方出會出現中英文翻譯意思相去甚遠，以此進行多番研究，結果發現若用2款中國AI翻譯，就能獲得與世壯運出包翻譯類似的詭異內容。

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近日陸續有民眾前往「靠北世壯運」粉專投稿分享各種亂象，在昨（17）日的投稿中，一名網友分享先前有不少世壯運志工證，因當事人未填英文名字，結果出現像是「GET RIGHT KING」等亂七八糟的直翻名字，引起其他網友好奇世大運負責製作翻譯的相關單位，是否使用到中國新創的AI軟體「DeepSeek」來翻譯。

然而，有網友好奇使用中國百度網站「百度翻譯APP」，並隨意丟進一個中文名字測試，發現居然會出現跟世大運出包翻譯很像，非英譯中文唸法且意思相差很多的翻譯內容。今（18）日有另一名網友投稿，指出若使用百度翻譯，事先設定「文言文翻譯為英文 」，再將多種名字丟進去測試，就有高機率產生許多讓人無法理解的天兵翻譯。

這些測試結果曝光後，掀起眾人議論，「有外交部的網頁不用」、「騙台灣人沒用過Google」、「發包的製作公司會不會是中資的？」、「蔣市長會化身章姓市民躲一陣子不敢出來嘴了」、「我懷疑查下來會有很多承包廠商會連到阿共那邊去」、「我們是不是該懷疑志工個人資料都被外包給中國了？」、「正常使用台灣拼音轉換的系統就有正常的，說不定真的這個都從網路包給對岸的所以導致這麼多錯誤」。

另有一派網友怒斥，痛批投稿與討論網友故意小題大作，並強調有台灣電視台在世壯運開幕典禮的轉播過程，將彭政閔的英文打成了「林郁婷（Lin Yu-Ting）」，認為電視台員工才是丟臉丟到全世界。然而，有網友張貼電視台已火速公開道歉的貼文打臉，反觀世壯運至今沒有單位或人出面為這些亂象道歉，高下立判。

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