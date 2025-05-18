基層公務員人力吃緊 議員揭桃市府加班、離職率皆高

桃園市升格後人口數從205萬人增長至234萬人，桃市府目前公務人員編制員額6383人，基層人力相當吃緊。（資料照）

2025/05/18 13:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市升格後人口數從205萬人增長至234萬人，桃市府目前公務人員編制員額6383人，基層人力相當吃緊，議員揭露桃市府公務人員不僅加班時數高，人員離職率也高，市府在攬才、留才及爭取員額應有更積極作為；桃市府人事處表示，2021年曾向行政院請增180名員額，將持續透過多元管道遴才，並暢通升遷管道、營造友善職場，提高留任桃園的意願。

議員陳韋曄表示，依據行政院主計總處公布資料，2024年全國平均每月加班時數是8.5小時，但桃園市公務人員卻達11.37小時；議員李柏坊表示，常態性加班嚴重代表人力不足，也勢必影響工作效率，桃園市重大建設衝刺，卻是嚴重壓榨人力，有多少人做多少事，哪個單位人力控管有問題，請市府做好調查並適時增加人力。

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此外，議員楊朝偉指出，市府部分局處離職率高，其中必有特殊原因，像是教育局教育設施科掌管數百億元經費，有6位工程專業人員，在教育局最高只能升到技正，升遷管道有限導致沒人願意待，而桃園捷運公司1個處有3位科長，結果1出缺、2請辭，1個股編制12人卻僅有7人，只能靠加班彌補。

議員錢龍表示，高普考人數逐年下降，可預期人力增補勢必受影響，桃市府在人力短缺下，除了持續攬才，在友善育兒、職場環境提升，需要有更積極的作為。

議員彭俊豪表示，桃園升格至今11年，基層公務人員壓力越來越沉重，根據人事處統計，扣掉警察機關4809人、消防機關1751人，桃市府行政機關實際人員數僅5589人，而地方行政機關組織準則第22條，直轄市人口225萬人以上未滿275萬人，編制員額上限為9000人，目前距離上限仍有段距離，在財劃法修正通過後，明年預計增加260億統籌分配款，市府可評估公務人員增補，除了公務人員責任壓力分擔，也能更有效率解決市民問題。

人事處表示，桃市府公務人員扣除已有甄補作為的職缺，例如提列考試待分發或商調中，實際缺額率約1到2%，各機關平均離職率約5到7%，統計去年離職率較高的前3個局處分別為新聞處、文化局、勞動局，而加班時數較高前3名為警察局、觀旅局及新聞處。

人事處表示，經分析離職原因，多為返鄉服務、調陞中央機關、再次考試錄取分配其他機關及生涯規劃等因素，針對加班較多的局處亦會去關心原因。

人事處強調，持續透過多元管道遴才，除兼顧內陞及外補原則，亦透過提報考試分發職缺、寬估工程類科考試職缺、專技人員轉任等方式，另因桃園市緊鄰雙北市，並與中央機關比鄰，為提升人員留任意願，將相中央爭取提高公務人員職務列等，對內暢通陞遷管道，持續拔擢府內優秀適任人員，同時營造友善職場，讓同仁兼顧工作與家庭。

人事處表示，至於請爭員額需配合人口、財政等指標，2021年曾請徵180名員額，目前中央核可的員額比例約7成，若明年人口再增加2%，將再向中央爭取員額。

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